Gramadotur, em parceria com a Brigada Militar, reforça planos de segurança para o 40° Natal Luz

A Gramadotur, autarquia municipal de turismo, em parceria com a Brigada Militar e demais órgãos de segurança, traçou estratégias para manter a tranquilidade dos turistas que visitam o 40° Natal Luz, que se iniciou na última quinta-feira (23) e seguirá até 18 de janeiro. O evento tem a expectativa de receber 2,8 milhões de visitantes.
Em uma reunião da entidade, a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a gerente de Eventos da autarquia, Milla Fisch, a major Claudia Maldaner, o capitão Luiz Fernando Pereira Bastos e o tenente Gabriel Richter, do 1° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1° Bpat), fizeram os alinhamentos referentes ao plano de segurança do evento.
Para Rosa, a segurança é um dos pilares fundamentais do turismo.
— Queremos manter a posição de destino mais seguro do Brasil, especialmente por se tratar de um momento que reúne famílias inteiras em torno da magia e da tradição natalina. O Natal Luz é um evento que desperta encantamento e emoção. Nosso compromisso é proporcionar uma experiência segura e acolhedora para todos que escolhem Gramado para viver este momento tão especial. — reforçou a presidente.