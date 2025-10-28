Gramadotur, em parceria com a Brigada Militar, reforça planos de segurança para o 40° Natal Luz

Presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk (2ª à esquerda), a gerente de Eventos da autarquia, Milla Fisch (2ª à direita), a major Claudia Maldaner (C), o capitão Luiz Fernando Pereira Bastos (E) e o tenente Gabriel Richter (D), do 1° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1° Bpat). Divulgação / Divulgação

A Gramadotur, autarquia municipal de turismo, em parceria com a Brigada Militar e demais órgãos de segurança, traçou estratégias para manter a tranquilidade dos turistas que visitam o 40° Natal Luz, que se iniciou na última quinta-feira (23) e seguirá até 18 de janeiro. O evento tem a expectativa de receber 2,8 milhões de visitantes.

Em uma reunião da entidade, a presidente da Gramadotur, Rosa Helena Volk, a gerente de Eventos da autarquia, Milla Fisch, a major Claudia Maldaner, o capitão Luiz Fernando Pereira Bastos e o tenente Gabriel Richter, do 1° Batalhão de Policiamento em Áreas Turísticas (1° Bpat), fizeram os alinhamentos referentes ao plano de segurança do evento.

Para Rosa, a segurança é um dos pilares fundamentais do turismo.