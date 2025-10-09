Geral

Programa TEAcolhe
Notícia

Gramado terá centro especializado no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista

Meta mínima é de 1,2 mil atendimentos por mês, com abrangência também para os municípios de Canela, Caxias do Sul, Linha Nova, Nova Petrópolis e Picada Café

Pioneiro

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS