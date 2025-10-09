Gramado terá centro especializado no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista

Gramado terá um centro de atendimento em saúde (CAS) para pessoas com transtorno do espectro autista. A iniciativa é do Programa TEAcolhe do governo estadual. O contrato foi assinado nesta quinta-feira (9) pela secretária da Saúde Arita Bergmann com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).

Para o funcionamento das atividades, o governo do Estado repassará, por mês, R$ 100 mil. A meta mínima é de 1,2 mil atendimentos mensais, para, ao menos, 150 usuários. O novo centro será referência também para municípios de Canela, Caxias do Sul, Linha Nova, Nova Petrópolis e Picada Café.

— Significa ter um lugar onde as pessoas possam ter dignidade, acolhimento, amor, estímulos técnicos, o que faz toda a diferença — afirmou a secretária Arita, durante a cerimônia de assinatura do contrato.