Gramado terá centro especializado no atendimento a pessoas com transtorno do espectro autista

Gramado terá um centro de atendimento em saúde (CAS) para pessoas com transtorno do espectro autista. A iniciativa é do Programa TEAcolhe do governo estadual. O contrato foi assinado nesta quinta-feira (9) pela secretária da Saúde Arita Bergmann com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae).
Para o funcionamento das atividades, o governo do Estado repassará, por mês, R$ 100 mil. A meta mínima é de 1,2 mil atendimentos mensais, para, ao menos, 150 usuários. O novo centro será referência também para municípios de Canela, Caxias do Sul, Linha Nova, Nova Petrópolis e Picada Café.
— Significa ter um lugar onde as pessoas possam ter dignidade, acolhimento, amor, estímulos técnicos, o que faz toda a diferença — afirmou a secretária Arita, durante a cerimônia de assinatura do contrato.
A equipe será composta por nutricionista, psicólogo, psicopedagogo, assistente social, fonoaudióloga e médico. A estrutura física contempla nove salas de atendimento individual, cinco salas para grupos, auditório, duas salas de espera, uma sala com piscina, área livre e coberta para embarque e desembarque de veículo adaptado e ambulância, entre outros. A data de início dos novos serviços não foi informada.