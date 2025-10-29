Gramado recebe congresso internacional de gestão de desastres naturais

ONG atuou nas enchentes de maio de 2024 no Rio Grande do Sul. HUMUS / Divulgação

Nesta quinta (30) e sexta-feira (31), Gramado será a sede de um congresso internacional sobre prevenção, resposta e preparação de comunidades para atuar em desastres naturais e crises climáticas.

O evento Desastre 360 acontece é organizado pela Defesa Civil do município em parceria com a ONG Humus, organização humanitária sem fins lucrativos que atua em todo o Brasil e segue prestando apoio ao Rio Grande do Sul desde as enchentes de maio do ano passado.

O congresso vai reunir 19 palestrantes que são especialistas em diferentes áreas da gestão de desastres naturais, incluindo representantes do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), da Organização das Nações Unidas (ONU), da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil (SEDEC) e da Agência de Cooperação Internacional do Japão (JICA). Os participantes vão debater sobre prevenção, atuação, gestão e recuperação de comunidades em situações de eventos climáticos extremos.

Leo Farah (de capacete) atuou nos desastre de Mariana e Brumadinho, ambos em Minas Gerais. HUMUS / Divulgação

— Um desastre não termina quando a água baixa. Muitos problemas permanecem, alguns até se intensificam após os voluntários voltarem para a rotina normal. Outros problemas surgem meses depois, especialmente na parte financeira e psicológica, refletindo na saúde, na educação, na economia local e na esperança de quem fica. Por isso, é fundamental conhecer todo o ciclo de um desastre para avaliar a capacidade que cada pessoa e organização têm para ajudar durante a emergência. É assim que se troca experiência de gestão e se aprende a prevenir antes e ajudar depois — afirma o capitão da reserva dos Bombeiros de Minas Gerais e cofundador da Humus, Léo Farah.

O evento é voltado para profissionais de órgãos de segurança e prevenção, como o Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Militar, Defesa Civil e prefeituras, mas é aberto ao público em geral. O valor dos ingressos parte de R$ 100. A programação acontece nos dias 30 e 31 de outubro, das 9h às 17h, na ExpoGramado (Avenida Borges de Medeiros, 4.111).

Evento vai reunir dezenas de especialistas para dividir experiências com a comunidade da Serra. HUMUS / Divulgação

De acordo com o Cemaden, o Brasil somou R$ 29 bilhões de perdas econômicas com desastres apenas no primeiro semestre de 2025. Em todo o ano de 2024, o órgão emitiu uma média de 10 alertas de desastres naturais por dia no país.

— O evento tem a proposta de ser um marco na abordagem sobre desastres e incentivar uma mudança na forma de agir, para que todos compreendam quando começa e quando realmente termina uma crise. Assim, toda comunidade tem responsabilidade e capacidade de agir e prevenir — reforça Leo Farah.

Palestrantes em destaque

::: Leo Farah (CEO e Cofundador da Humus): Como superar tempos difíceis.

::: Rodrigo Cartacho (CEO e Cofundador da Sympla): Impactos e caminhos para a retomada das atividades econômicas após um desastre.

::: Komazawa (Jica, Japan International Cooperation Agency): O fortalecimento da comunidade para enfrentar os desastres no Japão.

::: Regina Alvalá (diretora do Cemaden): Recursos e iniciativas que podem reduzir impactos e salvar vidas em desastres.

::: Sergio da Silva (ONU - Humanitarian Coordination, Operational Support): Panorama das ações em desastres pelo mundo.

::: Cel. Estevo (secretário de Estado adjunto de Justiça e Segurança Pública de MG): Capacitação de profissionais de resgate que podem fazer a diferença nos desastres.

::: Daniela Lopes (Sedec, Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil): Cuidados com as dores que permanecem ou aparecem depois de um desastre.