Furtos e vandalismo obrigam familiares a mudar configuração de jazigos no Cemitério Público de Caxias do Sul

Proprietários de túmulos no Cemitério Municipal desisitiram de repor metais e passaram a utilizar mármore, plástico e até vidro. Neimar De Cesero / Agencia RBS

“Aqui não dura nem vassoura”, desabafou a caxiense Vânia Turcatti enquanto limpava, na manhã deste sábado (2), o jazigo da família no Cemitério Público Municipal de Caxias do Sul. O utensílio, segundo ela, estava guardado dentro da capela que teve o cadeado quebrado.

A uma semana de mais um Dia de Finados, encontrar o jazigo arrombado ou com os letreiros furtados não é raridade entre as pessoas que aproveitaram o final de semana para realizar uma última limpeza nas estruturas.

— Tive que ligar pra me trazerem uma vassoura porque estava contando com ela aqui. A gente já encontrou até roupas em outros anos de gente que invade para dormir dentro das capelas — relata Vânia.

A ação dos vândalos obriga as famílias a improvisar e testar novas formas de proteger objetos, que muitas vezes têm valor apenas sentimental, como fotos, imagens de santos e os letreiros que informam nomes e datas.

A solução da família Sirena, por exemplo, foi fechar a porta com um arame que, imagina-se, não será levado como os cadeados tantas vezes roubados de lá.

— Não tem nada de valor aqui, tinha uma moldura de latão que foi roubada e trocamos pelo mármore com os escritos entalhados — explica Fernando Sirena.

Manhã de sábado foi de limpeza dos jazigos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Pedreiro que trabalhou por 50 anos no cemitério e diz ter construído grande parte dos jazigos, Adilson Alves, o Garibaldi, garante que nem sempre foi assim. Enquanto organizava a capela que mantém limpa a pedido dos filhos de um amigo falecido, ele lamentava a insegurança que tomou conta do local nos últimos anos.

— Tempos atrás vinha trabalhar, deixava as ferramentas no chão e ia almoçar. Hoje tem que trabalhar com segurança se não levam até você. Aqui trocamos a porta três vezes, portas pesadas de ferro que foram levadas. Tem furto, mas tem vandalismo também.

Esse será o primeiro Finados com os cemitérios públicos de Caxias sob a responsabilidade da recém-criada secretaria de Gestão Urbana que nas últimas semanas realizou a limpeza do passeio entre os jazigos.

Nos fundos do Cemitério Público do bairro Marechal Floriano, um espaço em obras foi fechado com tapumes. De acordo com o secretário Rodrigo Weber, o espaço foi aberto para dar lugar a novas gavetas que vão ampliar a capacidade do local.

— Pintamos os cordões e lavamos as calçadas. Sabemos que há pessoas que entram à noite, até para consumir drogas. Não temos monitoramento 24 horas, mas fizemos ações com a Guarda Municipal e a Codeca para que as pessoas entendam que o espaço não é para isso.

Proprietários desistem de substituir letreiros

A recorrência dos roubos e do vandalismo fez com que em muitos jazigos as placas com nomes e datas não tenham sido repostas. Quem desistiu de repor as alças e letras de metal, por exemplo foi a da família de Francisco Baldo nos túmulos do avós.

— Faz tempo que roubaram e não pensamos em fazer de novo. Esse local foi comprado há muitos anos, lembro do cemitério ainda sem as gavetas lá atrás, era tudo aberto e dava para ver mais a cidade. Tem esse problema dos roubos, mas achei o cemitério mais bem cuidado esse ano — comentou.

Em algumas sepulturas a inscrição é feita no próprio reboco do concreto. Oportunidade para quem trabalha com lápides e oferece o serviço. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Em vidro ou plástico

Nas gavetas, é comum que as datas e identidades estejam escritas no próprio reboco do concreto. Em uma delas, o cartão de visitas de Leonardo da Cruz oferecia lápides que custam R$ 300 quando feita em plástico e R$ 580 quando feita em vidro. Nessa época, segundo ele, a demanda pode aumentar em até 300% em comparação com outros meses do ano.