Fogo atinge casa no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul

SD Ronison/ Corpo de Bombeiros / Divulgação

Um incêndio atingiu uma casa no bairro Cruzeiro, em Caxias do Sul, na madrugada desta quinta-feira (16). Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel, na Avenida Canopus, foi destruído parcialmente pelas chamas, por volta das 4h.

Apesar dos danos materiais, ninguém se feriu, de acordo com os bombeiros. A moradia é de dois pisos, com estrutura de madeira e alvenaria. As causas do fogo não foram esclarecidas. Dois caminhões foram utilizados para combate ao incêndio.

Casos na semana

Por volta das 19h15min de quarta (15), uma residência acabou destruída pelo fogo no bairro Marechal Floriano, próximo ao Estádio Centenário. Não houve vítimas.

No domingo (12), próximo das 23h, outra moradia no bairro Cruzeiro sofreu danos por um incêndio. Conforme os bombeiros, a casa, na Rua Tucano, teve o pavimento superior de madeira consumido pelo fogo. O local estava desocupado.