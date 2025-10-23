Flores da Cunha instala pontos de coleta para descarte de vidro

Podem ser descartados garrafas de vidro, frascos de perfume, potes, copos e vidros quebrados. Andrelise Cavagnoli / Prefeitura de Flores da Cunha / Divulgação

Flores da Cunha conta agora com 10 pontos de entrega voluntária (PEVs) de vidros. Conforme a prefeitura, o programa Vidro Vira Vidro busca ampliar as ações voltadas à reciclagem e à destinação correta de resíduos, incentivando a comunidade a adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia.

Os novos pontos foram instalados próximos aos pares de contêineres da coleta seletiva, facilitando o descarte correto de embalagens e materiais de vidro utilizados. Nesses pontos podem ser descartados garrafas de vidro, frascos de perfume, potes, copos e vidros quebrados. Não são aceitos cristais, porcelanas, cerâmicas, louças, lâmpadas, telas de TV, vidros de medicamentos e embalagens de agroquímicos.

A iniciativa é da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, em parceria com as empresas Verallia e Vidrofix, que são responsáveis pela instalação, coleta e manutenção dos contêineres, selecionada por meio de edital de parceria sem transferência de recursos.

Confira os endereços dos pontos: