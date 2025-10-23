Flores da Cunha instala pontos de coleta para descarte de vidro

Flores da Cunha conta agora com 10 pontos de entrega voluntária (PEVs) de vidros. Conforme a prefeitura, o programa Vidro Vira Vidro busca ampliar as ações voltadas à reciclagem e à destinação correta de resíduos, incentivando a comunidade a adotar práticas mais sustentáveis no dia a dia.
Os novos pontos foram instalados próximos aos pares de contêineres da coleta seletiva, facilitando o descarte correto de embalagens e materiais de vidro utilizados. Nesses pontos podem ser descartados garrafas de vidro, frascos de perfume, potes, copos e vidros quebrados. Não são aceitos cristais, porcelanas, cerâmicas, louças, lâmpadas, telas de TV, vidros de medicamentos e embalagens de agroquímicos.
A iniciativa é da Secretaria de Planejamento, Urbanismo e Meio Ambiente, em parceria com as empresas Verallia e Vidrofix, que são responsáveis pela instalação, coleta e manutenção dos contêineres, selecionada por meio de edital de parceria sem transferência de recursos.
Confira os endereços dos pontos:
- Rua São José, 2.500, no Centro (próximo à prefeitura).
- Rua John Kennedy, 2.331, no Centro (próximo ao ponto de táxi da Praça da Bandeira).
- Rua John Kennedy, 1.330, no bairro São José (próximo à igreja do bairro).
- Rua Borges de Medeiros, 1.252, no Centro (próximo ao Posto SIM).
- Rua Flores da Cunha, 124, no bairro Aparecida (próximo à igreja do bairro).
- Rua Antônio Soldatelli, no bairro Nova Roma (em frente à Escola Antônio Soldatelli).
- Rua Francisco Ascari, 375, no bairro São Cristóvão (próximo à base do Samu).
- Rua 5 de Maio, 358, no bairro São Gotardo (ao lado da Escola Professor Pedro Cecconello).
- Rua Girólamo Mioranza, Travessão Alfredo Chaves (em frente ao salão da comunidade).
- Estrada Otávio Rocha, Linha 80 (ao lado do salão da comunidade).