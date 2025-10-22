Fleming Caxias do Sul promove aulão solidário pré- ENEM  

Caxias do Sul terá aulão solidário pré- ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), no dia 1º de novembro, das 8h às 13h, no Teatro da FSG (Rua Marechal Floriano, 1.229).
A atividade terá dicas de conteúdos de todas as disciplinas cobradas nos dois dias de prova: Linguagens, Redação, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. No evento, os participantes receberão material de apoio para acompanharem as aulas e reforçarem os estudos em casa, além de terem acesso aos professores do curso.
O evento, promovido pela Fleming, será aberto ao público, mediante a doação de um quilo de alimento não perecível a ser entregue no dia. Os ingressos devem ser adquiridos até 30 de outubro neste link.