Fleming Caxias do Sul promove aulão solidário pré- ENEM  

Caxias do Sul terá aulão solidário pré- ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio), no dia 1º de novembro, das 8h às 13h, no Teatro da FSG (Rua Marechal Floriano, 1.229).

A atividade terá dicas de conteúdos de todas as disciplinas cobradas nos dois dias de prova: Linguagens, Redação, Ciências Humanas, Matemática e Ciências da Natureza. No evento, os participantes receberão material de apoio para acompanharem as aulas e reforçarem os estudos em casa, além de terem acesso aos professores do curso.

