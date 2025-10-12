Fiscalização de trânsito flagra 27 motoristas dirigindo sob efeito de álcool, em Caxias do Sul 

Equipes da fiscalização de trânsito e Guarda Municipal de Caxias do Sul realizaram mais uma edição da blitz Balada Segura na cidade. Durante a madrugada do domingo (12), 158 veículos foram abordados na Rua Dr. Augusto Pestana, no largo da Estação Férrea , no bairro São Pelegrino.

Desse total, 27 motoristas foram identificados dirigindo sob o efeito de álcool a partir do teste do etilômetro. Ainda, quatro carros foram recolhidos e dois condutores estavam sem a habilitação. Um motorista estava com a habilitação suspensa.