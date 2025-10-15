Fiscalização de trânsito de Caxias do Sul recolhe 11 veículos no bairro Cinquentenário 

Veículos apreendidos terão que passar por vistoria na SMTTM. Secretaria Municipal de Trânsito,Transportes e Mobilidade / Divulgação

Uma ação da Fiscalização de Trânsito da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade (SMTTM) de Caxias do Sul em conjunto com a Brigada Militar, resultou no recolhimento de 11 veículos. A Operação Duas Rodas ocorreu na tarde desta quarta-feira (15), no bairro Cinquentenário.

A blitz foi realizada na Rua Padre Anchieta. Durante a operação, 88 veículos foram abordados. Desses, 28 foram autuados e 11 recolhidos. Os policiais e agentes também identificaram dois condutores sem a carteira de habilitação, um com a habilitação suspensa e outro com o documento vencido há mais de 30 dias.

Entre os veículos apreendidos estavam motos com silenciador de motor produzindo forte ruído, o que causava a perturbação do sossego. Todos os veículos que possuíam irregularidades terão que passar por vistoria na SMTTM.