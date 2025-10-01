Feira Maesa Cultural, em Caxias, será realizada pela primeira vez no Ecoparque

São aguardados 100 expositores, além de opções de gastronomia e atrações culturais e artísticas. Bruno Todeschini / Agencia RBS

A Feira Maesa Cultural de Caxias do Sul será realizada pela primeira vez, em 40 edições, no Ecoparque. Será no próximo domingo (5), a partir das 10h. O evento estava marcado inicialmente para o dia 21 de setembro, entretanto, foi adiado duas vezes por causa da chuva.

São aguardados 100 expositores, além de opções de gastronomia e atrações culturais e artísticas. No terceiro domingo de outubro, dia 19, a feira retorna à Plácido de Castro, junto à Maesa, onde ocorre tradicionalmente.

O presidente da Associação dos Amigos da Maesa (Amaesa), Paulo Sausen, afirma que a intenção é levar novas edições ao Ecoparque, entre a primavera e o verão:

— Temos interesse, principalmente entre setembro e março, realizar uma edição da feira, no primeiro ou quarto domingo, no Ecoparque. É um espaço muito importante de lazer e de público. Temos muitos pequenos empreendedores que precisam de oportunidades, e essa é uma forma de ampliar.

Integrante do calendário oficial de eventos de Caxias desde julho de 2022, a feira ocorre no terceiro domingo de cada mês, podendo ser alterada em função do clima, como aconteceu recentemente.

A realização é da Amaesa, com apoio da União das Associações de Bairros (UAB), prefeitura e Câmara de Vereadores.

