Geral

Assistência Social 
Notícia

FAS e prefeitura de Caxias do Sul assinam convênio para iniciar processo de transição para secretaria

Ainda em setembro, o Executivo anunciou a extinção da Fundação de Assistência Social para ser transformada em uma secretaria municipal. O acordo firmado nesta sexta-feira (3) visa "garantir a adequada transição institucional das pastas". 

