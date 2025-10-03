FAS e prefeitura de Caxias do Sul assinam convênio para iniciar processo de transição para secretaria

A assinatura envolveu o prefeito Adiló Didomenico e demais secretários envolvidos na transição Ricardo Rech / Divulgação

Após o anúncio de que a Fundação de Assistência Social (FAS) será extinta a partir de 2027 e deve se transformar em uma secretaria municipal, a prefeitura e o órgão assinaram na manhã desta sexta-feira (3) um 'Termo de Convênio' que tem por objetivo a garantir a adequada transição institucional do processo. O início oficial da mudança está marcado para 1º de janeiro de 2026.

Esse termo tem ênfase no suporte técnico-administrativo necessário para a reorganização das estruturas e processos internos. Entre os itens estabelecidos no termo está a criação de um Grupo de Trabalho de Transição (GTT) que será coordenado pela Secretaria Municipal de Administração, Tecnologia e Inovação (SMATI). O acordo tem vigência de 180 dias, podendo ser prorrogado.

Ainda na manhã desta sexta, foi realizada mais uma reunião com cerca de 80 servidores da FAS para tirar dúvidas sobre o processo de transição. Em breve a proposta será apresentada para a Câmara de Vereadores.

Na assinatura do termo, o município foi representado pelo prefeito Adiló Didomenico e a FAS pelo seu presidente Mauro Trojan. Além deles, estavam presentes no ato o chefe da Casa Civil, Roneide Dornelles, os secretários da Administração, Grégora Fortuna dos Passos, de Segurança Pública e Proteção Social, Paulo Roberto Rosa da Silva, de Gestão e Finanças, Gilberto Galafassi, seu adjunto Francis Cerutti, e as diretoras da pasta, de Orçamento, Caline Della Valle, e de Contadoria, Paula Pinheiro Machado.

Relembre a mudança