Ampliação dos atendimentos 
FAS confirma criação de três novos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) em Caxias até 2027 

Duas unidades surgiram após pedido da Defensoria Pública do Estado e devem ficar em regiões da cidade onde há maior necessidade de acolhimento. A FAS realiza estudo para mapear localidades que possam receber o serviço. Até o final deste ano, uma terceira unidade também será aberta na área central

Tamires Piccoli

