FAS confirma criação de três novos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) em Caxias até 2027 

Prefeitura de Caxias do Sul / Divulgação

Caxias do Sul terá mais três unidades do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) nos próximos dois anos. A informação foi confirmada pelo presidente da Fundação de Assistência Social (FAS), Mauro Trojan.

Um deles será aberto até o final deste ano e ficará na área central (leia mais abaixo). Já outros dois devem ser instalados em bairros da cidade, mas ainda não estão definidos. Contudo, Trojan confirmou a intenção do município em descentralizar o atendimento. Ou seja, levar essas duas unidades para bairros de Caxias do Sul. A equipe da FAS está fazendo uma pesquisa em territórios vulneráveis da cidade para identificar onde há maior necessidade dos atendimentos.

O anúncio dos dois Creas nos bairros foi feito após uma equipe da Defensoria Pública do Estado (DPE) ter se encontrado com Trojan e outros representantes do administrativo caxiense, entre eles o prefeito Adiló Didomenico.

Na visita, que aconteceu na última sexta-feira (10), o defensor público Raphael Varella Coelho entregou ao prefeito e a Trojan um documento em que o órgão sugere à prefeitura a abertura de mais dois Creas.

A recomendação é embasada em um Procedimento para Apuração de Dano Coletivo (Padac), que foi instaurado em agosto deste ano. O estudo apontou a "insuficiência da prestação do serviço de assistência social de média complexidade" no município.

O levantamento do DPE indica que a lista de espera para atendimento nos Creas de Caxias do Sul é de três a quatro meses. Outra situação apontada é o aumento do abrigamento institucional de crianças e adolescentes. Só neste ano o acolhimento de menores de idade pela FAS cresceu 28%.

— A Defensoria Pública do Estado e o Ministério Público estão sendo muito parceiros da prefeitura. O trabalho deles identificou algo que nós já sabíamos: a necessidade de abrir mais Creas e dar assistência para as famílias e pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, nós aderimos à ideia trazida pelo DPE, com perspectiva de ter essas unidades funcionando nos próximos dois anos — confirma.

Aceleração nos acolhimentos

Ainda conforme Trojan, atualmente a FAS realiza de 500 a 600 acolhimentos por mês nas duas unidades em funcionamento. A previsão é de que a partir de 2026 os atendimentos aumentem. Isso porque um terceiro Creas está em vias de ser aberto – além dos dois solicitados pela Defensoria.

A expectativa é alcançar 2 mil atendimentos com o terceiro espaço. Com as duas unidades projetadas para 2026 e 2027, a FAS espera acolher até 3 mil famílias por mês, além de reduzir o tempo de espera até o acolhimento.

— Nossa expectativa, na verdade, é chegar a um ponto em que o atendimento seja praticamente imediato. Só em dezembro vamos ter uma noção de quanto o tempo de espera vai cair — prevê.

Sobre o terceiro Creas, Trojan confirmou que o espaço será localizado na área central de Caxias do Sul. Apesar de não revelar o endereço preciso, o presidente da FAS indicou que o espaço irá funcionar "entre as ruas 20 de setembro e Os 18 do Forte, e entre as ruas Visconde Pelotas e Marquês do Herval".

Saiba onde ficam os dos dois Creas em atendimento:

Creas Norte

Endereço: Rua Pinheiro Machado, 599 , bairro Nossa Senhora de Lourdes.

Telefone: (54) 3021-6202