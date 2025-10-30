Geral

Novembro Azul
Farroupilha realiza ação voltada à saúde do homem na próxima semana

Além de orientações sobre o câncer de próstata, evento terá a oferta de testes rápidos de HIV, sífilis e aferição dos sinais arteriais

