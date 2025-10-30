Farroupilha realiza ação voltada à saúde do homem na próxima semana

Como parte da programação do Novembro Azul, a prefeitura de Farroupilha realiza, ao longo da próxima semana, uma série de ações voltadas à saúde do homem. As atividades ocorrem na Praça da Matriz, no Centro, de segunda (3) a sexta-feira (7), das 14h às 17h, e no sábado (8), das 8h às 12h.

Segundo a secretaria Municipal da Saúde, o público masculino poderá participar de orientações sobre prevenção e cuidados relacionados ao câncer de próstata, além de realizar testes rápidos de HIV e sífilis e aferir os sinais arteriais. A iniciativa é promovida pela pasta, em parceria com a Associação Farroupilhense Pró Saúde.

No sábado (8), as equipes de saúde, em parceria com o Departamento de Trânsito, estarão na esquina da Rua Pinheiro Machado com a Rua Coronel Pena de Moraes, distribuindo um material informativo sobre os perigos da mistura de álcool e direção.

Sete comunidades recebem unidade móvel em novembro

A unidade móvel de saúde, ônibus que circula nas comunidades de Farroupilha todos os meses com o objetivo de levar atendimentos para a população do interior, estará em sete localidades em novembro. A ação será realizada das 8h às 11h e das 13h30min às 16h30min.

Conforme a secretaria da saúde do município, serão ofertadas consultas com dentistas e com clínicos gerais. Além disso, estarão disponíveis vacinas, testes rápidos, coletas de citopatológico e testes de glicose.

Os atendimentos começam na segunda-feira (3), em Vila Rica, e seguem na mesma comunidade até sexta-feira (7). Já entre os dias 10 e 12, eles seguem para a comunidade de Linha Boehmia.

Em uma ação especial para os trabalhadores rurais, no dia 8, a unidade móvel estará na comunidade de Mundo Novo, das 8h às 12h. Entre os dias 13 e 14, a unidade estaciona em Nova Sardenha.

A comunidade da Linha Muller recebe os atendimentos entre os dias 17 e 21. Entre os dias 24 e 26 ela estaciona em Linha Caçador. E, para finalizar o mês, o programa passará por Linha São João nos dias 27 e 28.