Farmácia pública de Bento Gonçalves irá mudar de endereço em novembro

A partir do dia 10, a farmácia pública do bairro Licorsul, em Bento Gonçalves, passará a funcionar na Rua Carlos Dreher Neto, 664, junto ao prédio de Estratégia de Saúde da Família (ESF) do bairro Eucaliptos, a cerca de 1,3 km de distância. Segundo a secretaria Municipal da Saúde, a mudança pretende atender um número maior de pacientes, além de garantir um espaço mais amplo.
No serviço, os usuários têm acesso a medicamentos básicos, contínuos, antibióticos e aos de controle especial. O horário de atendimento será das 7h30min às 11h30min e das 13h às 17h.
No novo endereço, a ideia é que a Farmácia Pública contemple, além dos bairros Licorsul e Eucaliptos, Vila Nova I, Vila Nova II, Cohab e Distrito Industrial.