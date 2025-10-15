ExpoPrata programa shows gratuitos, feira e festival do pastel em Nova Prata

Maitê Bavaresco e Natália Lira, rainha e princesa da 5ª ExpoPrata divulgaram o evento nesta quarta-feira(15) no Grupo RBS. Pedro Zanrosso / Agencia RBS

A ExpoPrata, evento que ocorre a cada dois anos em Nova Prata, volta ao Complexo da Afuvi e CTG Querência do Prata a partir de 6 de novembro com ampla programação gratuita de shows e feira comercial e industrial.

Torneios de xadrez, vôlei de praia, taco e bisca também estão programados para ocorrerem no evento que contará ainda com a primeira edição do Festival do Pastel.