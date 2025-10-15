ExpoPrata programa shows gratuitos, feira e festival do pastel em Nova Prata

A ExpoPrata, evento que ocorre a cada dois anos em Nova Prata, volta ao Complexo da Afuvi e CTG Querência do Prata a partir de 6 de novembro com ampla programação gratuita de shows e feira comercial e industrial.
Torneios de xadrez, vôlei de praia, taco e bisca também estão programados para ocorrerem no evento que contará ainda com a primeira edição do Festival do Pastel.
Dentre os shows, destaque para Chimarruts, marcado para as 23h50min do sábado, dia 8 de novembro. Já o Grupo Tchê Garotos sobe ao palco na sexta-feira, dia 7 de novembro, e a banda Brilha Som no dia 9, às 17h30min.