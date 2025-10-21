Geral

Adoção responsável 
Notícia

Evento de adoção de animais será neste domingo na Universidade de Caxias do Sul

Estarão disponíveis 10 cães adultos que foram resgatados em via pública, que estavam doentes e debilitados e foram recuperados e estão saudáveis

Pioneiro

