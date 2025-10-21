Evento de adoção de animais será neste domingo na Universidade de Caxias do Sul

A Universidade de Caxias do Sul será palco de feira de adoção de animais, neste domingo (26), das 13h30min às 17h, no estacionamento do Instituto Hospitalar Veterinário (IHVET).

O evento surgiu a partir da união de alunos e professores do curso de Medicina Veterinária da UCS que enxergam a adoção de animais como um ato de amor e responsabilidade que salva vidas e combate o abandono. Ao adotar, um lar é oferecido para um animal que muitas vezes sofreu maus-tratos ou viveu nas ruas, contribuindo também para reduzir a superlotação em abrigos.

Estarão disponíveis 10 cães adultos, que foram resgatados em via pública, encontrados doentes e debilitados. Além disso, alguns animais foram retirados de situação de maus tratos. Agora estão saudáveis e esperando por um lar. Os animais se encontram neste momento no canil municipal de Caxias do Sul.