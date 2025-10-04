Estado entrega sete das 18 residências previstas por meio de programa habitacional para Vacaria

Imóveis têm 40 metros quadrados de área construída, com dois dormitórios, sala, cozinha, banheiro e área para tanque. Gabriel Dias / Divulgação

O governo do Estado entregou sete das 18 residências que serão construídas em Vacaria, na Serra, por meio do programa A Casa é Sua - Município Resiliência. Os moradores receberam as chaves dos imóveis em solenidade nesta sexta-feira (3) com o secretário de Habitação e Regularização Fundiária (Sehab), Carlos Gomes, e o prefeito André Rokoski.

As unidades habitacionais estão distribuídas entre 15 bairros: Mauá, Monte Claro, Chico Mendes, Lomba Chata, Barcellos, Municipal, Imperial, Altos Glória, Jardim América, Boeira, Cristina (onde foi a cerimônia), São José, Jardim Toscano, Vêneto e Borges.

De acordo com a Sehab, o investimento é de R$ 2,2 milhões, com contrapartida de R$ 766,4 mil do município, que contratou a empresa responsável pelas obras e prevê a conclusão das outras 11 moradias para o início de 2026.

A etapa do programa estadual beneficia famílias com renda familiar de até cinco salários mínimos e moradoras de áreas urbanas, com prioridade para aquelas chefiadas por mulheres, com pessoas com deficiência ou idosos. A seleção é feita pela prefeitura.