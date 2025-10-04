Geral

Em solenidade
Notícia

Estado entrega sete das 18 residências previstas por meio de programa habitacional para Vacaria

Casas estão distribuídas entre 15 bairros. Restante das moradias tem previsão de conclusão para o início de 2026, segundo a prefeitura

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS