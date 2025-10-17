Geral

Espumante que homenageia os 150 anos da imigração no RS será lançado em Garibaldi 

Visitantes da Fenachamp vão conhecer a bebida em primeira mão, neste domingo. Foram envasadas aproximadas 6,5 mil garrafas.

Pedro Zanrosso

