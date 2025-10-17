Espumante que homenageia os 150 anos da imigração no RS será lançado em Garibaldi 

Professores daquela que é considerada a escola de enologia mais antiga do mundo estão entre os responsáveis pela elaboração do espumante que vai celebrar os 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul.

O lançamento oficial ocorre neste domingo(19) durante a programação da Fenachamp.

Os docentes de Conegliano, cidade italiana que mantém um acordo de amizade com Garibaldi sugeriram a utilização das variedades de uva Trebbiano e Malvasia, trazidas à serra pelos primeiros imigrantes em 1875.

A bebida tem envase aproximado de 6,5 mil garrafas foi desenvolvida em parceria entre a Associação dos Vitivinicultores de Garibaldi (Aviga) e teve a produção assinada pela Cooperativa Vinícola Garibaldi.

De acordo com o enólogo Ricardo Morari a variedade de uva escolhidas garantiu o sabor e complexidade ao espumante que, depois de lançado, estará à venda por R$75 nas vinícolas associadas da Aviga.