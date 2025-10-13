Geral

Com as mãos na terra
Escola de Caxias do Sul transforma o ensino sobre a conscientização ambiental em projeto prático e participativo

Há um ano, a instituição filantrópica São José desenvolve um projeto que envolve alunos, famílias, professores e voluntários. Em uma horta, os cerca de 400 alunos participam do cultivo de hortaliças e frutas

Pablo Ribeiro

