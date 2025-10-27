Entramos no Túnel do Medo: saiba como funciona a atração no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul 

Atores interagem diretamente com o público, entrando nos veículos. Porthus Junior / Agencia RBS

Quem circula pelo bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul, notou que no fim da tarde, desde o último domingo (26), uma longa fila se forma pela Rua Bento Gonçalves e se estende pela La Salle e Pinheiro Machado. Não é à toa. Os automóveis que ficam por ali, parados com o alerta ligado, aguardam para entrar no Túnel do Medo.

A atração dos Postos Gambino, na semana do Dia das Bruxas, oferece ao público uma experiência imersiva, com foco no terror. Para isso, uma entrada alternativa do posto foi adaptada para se tornar um túnel temático.

A proposta é que os automóveis entrem e percorram três cenários. O passeio dura cerca de dois minutos, com interação direta dos personagens com os ocupantes do veículo. Zumbis, palhaços, o famoso Jason e a menina do filme O Exorcista são algumas das figuras encontradas no local.

A orientação é que o público entre no túnel com os vidros dos carros abaixados e as portas abertas, para ampliar a interação com os personagens. Ao longo do passeio, os atores entram no veículo, conversam com os passageiros e, claro, tentam assustá-los com aparições inesperadas. Para quem for na atração com crianças, a interação é suavizada.

— A ideia era ter uma atração diferente em Caxias do Sul e aumentar a visibilidade da rede. Teve que saiu chorando, gritando, mas todos gostaram — explica Juan Conti, diretor da rede.

Para participar da atração, que também vai ocorrer nesta terça (28), o público pode adquirir o ingresso pelo aplicativo dos postos a R$ 15 por carro. Outra opção é abastecer no local, com ao menos R$ 50, e ganhar o ingresso. A atração vai ficar aberta das 18h às 21h.

A expectativa é de atingir, nos três dias, público de seis mil pessoas. E não deve parar por aí: depois do Túnel do Medo, está prevista a Casa do Medo no mesmo espaço.

O ambiente terá cinco espaços, que poderão ser percorridos por grupos de oito a 10 pessoas, dessa vez a pé. A atração ficará entre a sexta-feira (31) até o domingo (2), das 18h30 às 21h30min. Os ingressos devem ser comprados antecipadamente no aplicativo da rede de Postos Gambino por R$ 15 por pessoa.

Espera de horas e altas expectativas

Conforme os organizadores, a média de espera para entrar no Túnel do Medo varia de 1h a 4h. No domingo, a equipe do posto precisou ampliar o horário da atividade para atender a todos que esperavam. No final da tarde dessa segunda-feira (27), por volta das 18h30min, a fila de espera estava em frente ao hotel Blue Tree Towers.

Entre os que aguardavam a vez para viver a experiência estavam os irmãos Gustavo dos Santos e Marina Varela dos Santos. Fãs de terror, eles contam que queriam ter ido no Túnel ainda no domingo, mas acabaram desistindo pela fila.

— Nos organizamos para vir hoje, com mais tempo. A expectativa é grande porque a gente ama terror — explica Gustavo.

Após ficar cerca de uma hora na fila, a família de Carolen Amaral Rizzi, Lenon Ferreira da Silva e do pequeno Pedro Emanuel, comemorou quando chegou perto da entrada do Túnel.

— Vimos a atração nas redes sociais e decidimos vir. O Pedro estava ansioso por esse momento, para ver os zumbis — conta Carolen.

Para garantir que conseguiriam uma vaga para a atração, a família de Fábio Bressan, Carlaine Machado e Maria Antônia Bressan organizou um esquema: Fábio chegou na fila por volta de 16h50min para conseguir ser um dos primeiros a entrar no Túnel.

— Ele veio para a fila e eu peguei a Maria Antônia na escola e viemos direto para cá. Vi nas redes sociais que teria essa atração. Como dificilmente tem alguma coisa na cidade, decidimos vir, mesmo não sendo fãs de terror. Vai que depois de hoje a gente se torna, né — brincou Carlaine.

SERVIÇO

O que: Túnel do Medo

Onde: Posto Gambino da Rua Pinheiro Machado - entrada pela Rua Bento Gonçalves

Quando: até terça-feira (27), das 18h às 21h

Ingressos: podem ser adquiridos pelo aplicativo da rede de combustíveis por R$ 15 ao carro ou garantido a partir do abastecimento no local. O valor mínimo para conseguir o ingresso por abastecimento é de R$ 50.