Entramos no Túnel do Medo: saiba como funciona a atração no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul 

Promovida pela rede de Postos Gambino, o atrativo segue até a terça-feira com acesso exclusivo para veículos. Atração tem foco em experiências aterrorizantes, com personagens tradicionais do universo do terror 

Tamires Piccoli

