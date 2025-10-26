Geral

1ª Vara de Execuções Criminais
Notícia

Entidades da Serra são beneficiadas com destinação de R$ 1 milhão do Poder Judiciário de Caxias do Sul

Na sede da Associação Criança Feliz foram instalados sete aparelhos de ar-condicionado e adquiridos seis notebooks com parte do recurso. Outras 16 iniciativas da região também foram contempladas

Alana Fernandes

