Entidades da Serra são beneficiadas com destinação de R$ 1 milhão do Poder Judiciário de Caxias do Sul

A educadora social Kelly Cristina da Silva com um dos seis notebooks adquiridos pela entidade. Ao fundo, na parede, um dos sete aparelhos de ar-condicionado garantidos com o mesmo recurso. Ulisses Castro / Agencia RBS

As cerca de 250 crianças e adolescentes atendidas pela Associação Criança Feliz terão mais conforto para enfrentar as altas temperaturas do próximo verão. É que a entidade caxiense está entre as beneficiadas com a destinação de R$ 1 milhão da 1ª Vara de Execuções Criminais Regional de Caxias do Sul. Com parte do recurso, foram instalados sete aparelhos de ar-condicionado nas salas e adquiridos seis notebooks para uso dos educadores sociais.

Localizada no bairro Fátima Baixo, a associação oferece atividades ligadas ao esporte, à cultura e à aprendizagem, no turno inverso ao da escola, para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social. Também há a oferta de duas refeições em cada período. A faixa etária atendida vai dos seis aos 15 anos.

Para a diretora administrativa da entidade, Cibele da Rosa, a instalação dos aparelhos é um estímulo para que os usuários do serviço não diminuam a frequência em períodos com temperaturas extremas, como o verão e o inverno.

— Como temos o telhado de zinco, é muito quente no verão. É insalubre tanto para quem trabalha como para as crianças. A gente percebe que elas não conseguem prestar atenção mesmo com os ventiladores ligados. Esse projeto é fundamental para a qualidade do atendimento, para a criança se sentir bem aqui dentro — avalia.

Além da Criança Feliz, os recursos da 1ª Vara de Execuções Criminais beneficiaram outras 16 iniciativas da Serra, incluindo melhorias na infraestrutura e na aquisição de equipamentos para presídios, delegacias e batalhões da Brigada Militar. Outras três entidades sociais tiveram projetos aprovados.

Origem do recurso

O montante de mais de R$ 1 milhão destinado às entidades é resultado do pagamento de penas pecuniárias, medida alternativa à privação de liberdade aplicada em casos de menor potencial ofensivo.

À frente da unidade, a juíza Joseline Mirele Pinson de Vargas entende que o envio das verbas é mecanismo de justiça importante, capaz de transformar valores de sanções penais em investimentos que fortalecem a cidadania e promovem o bem-estar coletivo.

Juíza Joseline Mirele Pinson de Vargas, que está à frente da 1ª Vara de Execuções Criminais Regional de Caxias do Sul. Bruno Todeschini / Agencia RBS

— Reafirmamos, assim, o compromisso com a ressocialização e com a construção de uma sociedade solidária — acrescenta.

O projeto do Poder Judiciário é realizado anualmente e tem editais abertos nos meses de março e abril. O primeiro edital funciona para cadastramento e apresentação da documentação da entidade interessada. O segundo é para demonstração de projetos e de três orçamentos.

— As iniciativas contempladas passam por seleção criteriosa. Após o recebimento dos valores, ainda é necessária a prestação de contas dos valores recebidos — conclui a juíza.

