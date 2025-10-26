Enteada e madrasta morrem em tombamento de caminhão na BR-116, em Vacaria  

Caminhão, que carregava toras de madeira, tombou na rodovia. Corpo de Bombeiros Militar de Vacaria / Divulgação

Um acidente de trânsito registrado na BR-116, entre Vacaria e Lages, acabou ocasionando a morte de uma mulher e uma criança. O caso aconteceu na noite do sábado (26), por volta das 21h20min.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar, o caminhão, um modelo bitrem, seguia pela rodovia no sentido Vacaria/Lages. O veículo estava em uma estrada secundária, perto da ponte que faz divisa com Santa Catarina, quando tombou. Uma carga de toras de madeira era transportada.

Com o tombamento, o lado direito do caminhão foi esmagado. Janete Carminda dos Santos, de 47 anos e Heloisa Macedo da Silva, de seis, acabaram morrendo no local.

Já o condutor, pai da menina e companheiro da mulher, foi encaminhado para atendimento médico no hospital de Lages. Ele estava em estado grave.

O local foi isolado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) até a chegada da Polícia Civil e da perícia. O caso é investigado.

A despedida de Janete acontece na segunda-feira na igreja do bairro Monte Claro, com posterior sepultamento no cemitério São Francisco. Os atos fúnebres de Heloisa acontecerão na segunda, no Cemitério Municipal Jardim da Paz, às 14h.



