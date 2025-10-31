Em Garibaldi, trineto de Giuseppe Garibaldi recebe homenagens  

Francesco Garibaldi circula pela região junto da Guarda D’Onore. Neimar De Cesero / agencia RBS

Foi por ter lutado pela unificação da Itália, no país onde nasceu, e também na Revolução Farroupilha, no Brasil, país que escolheu para se exilar, que que Giuseppe Garibaldi foi chamado, pelo escritor Alexandre Dumas, de "herói de dois mundos".

A história do revolucionário que lutava por ideais de liberdade foi lembrada nesta sexta-feira (31) pelo seu trineto, Francesco Garibaldi, em visita ao município gaúcho fundado há 125 anos e que homenageia em seu nome o herói Farroupilha.

Em Garibaldi e acompanhado por uma guarda de honra, Francesco foi recebido pelo prefeito Sérgio Chesini para troca de honrarias. No gabinete, recebeu a espumante elaborada especialmente para homenagear os 150 anos da imigração italiana no Estado, além de uma placa que reconhece quem protege e mantém os costumes italianos fora do país europeu.

— É fabuloso, pude ver o quanto a comunidade italiana é forte aqui. A determinação do povo italiano é emocionante, e descobrir a terra onde meu antepassado lutou é ver onde tudo começou — disse.

A visita foi organizada pela Guardia D’Onore, uma instituição que atua sob a vigilância do Ministério da Defesa italiano e que mantém delegados em diferentes países, incluindo o Brasil. O grupo foi fundado no final de 1878 também por Giusepe Garibaldi e é por meio dele que seu trineto segue difundindo o ideais do trisavô.

— Garibaldi se sacrificou pela liberdade em um época de muita opressão e combateu em prol desses valores. Hoje, se vivemos em países modernos, democráticos e livres, é pelo seu trabalho — resume.

No Brasil a instituição patriótica e apartidária tem como representante Filippo Marcon que se divide entre Curitiba (PR) e Roma para defender a história do ressurgimento da Itália.

— Nossa presença aqui é uma missão que recebi de Roma em 2020, porque a maior comunidade italiana fora da Itália está no Brasil e muitos não sabem porque vieram parar aqui. Trazemos um panorama de como era a Itália em 1875 para trazer um sentimento de pertencimento. Existia um conflito armado na época, deixaram a Itália com muito pesar, mas mantiveram as tradições e orgulho de serem italianos. Somos gratos a esse sacrifício.

Grupo de mulheres do Instituto Cultural Anita Garibaldi vieram de Laguna para a cerimônia. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A visita de Francesco é acompanhada também pelo Instituto Cultural Anita Garibaldi, que veio de Laguna à Serra para plantar a rosa de Anita. A flor é um símbolo do combate à violência contra a mulher e já foi plantada em mais de 30 municípios do sul do país.

— Preservamos a memória dessa heroína brasileira que morou na Itália apenas um ano e seis meses e bastou para ser considerada a mãe da pátria italiana. O Garibaldi foi grande também porque tinha ao lado uma grande mulher. Criamos o instituto há 40 anos e adotamos a rosa para que as cidades possam aderir à campanhas contra o feminicídio — conta o presidente do Instituto, Adilcio Cadorin.

Em Garibaldi, a flor será plantada no Museu Municipal. Às 18h, uma missa solene ocorre na Igreja Matriz São Pedro.

A Câmara de Vereadores de Caxias também fará uma sessão solene, com a presença de Francesco Garibaldi, nesta sexta-feira (31), às 19h.

Trineto de Garibaldi visitou o busto do trisavô na Serra. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Quem é Francesco Garibaldi-Hibbert

Descendente da quinta geração da família Garibaldi, Francesco Garibaldi-Hibbert é filho de diplomata e nasceu em Londres, em 5 de maio de 1956. Formado em Engenharia pelo Imperial College de Londres, com mestrado pela École Nationale des Ponts et Chaussées, de Paris, e especialização pela Universidade Bocconi, de Milão, construiu uma carreira sólida como consultor empresarial em grandes companhias internacionais.