Geral

Mudanças a partir de novembro
Notícia

Em função de pouco público, seis bairros de Caxias deixarão de ter feiras do agricultor

Duas das ações sofrerão alterações: a realizada na Maesa ganhará uma hora a mais aos sábados, enquanto a do bairro Planalto perderá uma hora

Marcos Cardoso

