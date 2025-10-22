Em função de pouco público, seis bairros de Caxias deixarão de ter feiras do agricultor

As feiras do agricultor de Caxias do Sul vão sofrer mudanças a partir do dia 1º de novembro. As alterações foram confirmadas pela secretaria da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa), que afirmou ter tomado a decisão em conjunto com Associação dos Feirantes (Assofei) e com os próprios feirantes.
A Feira da Maesa, que ocorre sempre aos sábados, ganhará uma hora a mais, e a partir de novembro funcionará das 6h às 11h. Por outro lado, a do bairro Planalto terá uma redução de uma hora, passando a ser das 11h15min até as 11h45min.
Já feiras dos bairros Santa Fé, Século XX, Diamantino, Bela Vista, Vila Leon e São Victor Cohab serão encerradas devido ao baixo volume de vendas, segundo a Smapa.
Conforme a prefeitura, as feiras do agricultor contam atualmente com 138 participantes cadastrados e ocorrem em 34 pontos da cidade.
Onde e quando ocorrem
Terça-feira
Bairro Gauchinha
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Montenegro
Bairro Panazzolo
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Dante Pelizzari
Bairro Arcobaleno
- Horário: das 9h15min às 10h30min
- Endereço: Rua Flamingo
Bairro Boa Vista
- Horário: das 9h15min às 10h30min
- Endereço: Rua Silveira Martins
Bairro Galópolis
- Horário: das 14h às 17h
- Endereço: Rua Hércules Galló
Bairro Petrópolis
- Horário: das 15h às 18h
- Endereço: Rua Ângelo Corso
Bairro São Pelegrino
- Horário: das 15h às 18h
- Endereço: Praça das Feiras
Lot. Jardim Sta. Lúcia
- Horário: das 15h às 18h
- Endereço: Rua Benedito Venturini
Quarta-feira
Bairro Santa Catarina
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Euzébio Beltrão de Queiroz
Bairro São José
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Governador Roberto Silveira
Bairro Parque Oásis
- Horário: das 6h às 11h
- Endereço: Rua Luiz Bertelli
Bairro Cohab
- Horário: das 9h15min às 10h30min
- Endereço: Rua Modesto dos Santos
Bairro Ana Rech
- Horário: das 16h às 18h
- Endereço: Av. Orestes Albé
Bairro São Cristóvão
- Horário: das 16h às 18h
- Endereço: Rua Dep. Nadir Rossetti
Bairro Vinhedos
- Horário: das 16h às 18h
- Endereço: Rua Honeyde Bertussi
Quinta-feira
Bairro Cinquentenário
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Profª. Maria D. Pinto
Bairro Desvio Rizzo
- Horário: das 9h15min às 10h30min
- Endereço: Rua Pedro Poloni
Bairro São Ciro
- Horário: das 16h às 18h
- Endereço: Rua Odila Clara Pedrotti Fabro
Bairro Serrano
- Horário: das 16h às 18h
- Endereço: Rua Armindo Rech
Sexta-feira
Bairro Centro (EC Juventude)
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Hércules Galló
Bairro Sagrada Família
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Julia Gomes
Bairro Pioneiro
- Horário: das 9h15min às 10h30min
- Endereço: Rua Pedro Berti
Bairro Fátima - Alto
- Horário: das 9h15min às 10h30min
- Endereço: Rua Dr. Cezare Ardizioni
Bairro Cruzeiro
- Horário: das 15h às 18h
- Endereço: Rua Camaleão
Bairro Madureira
- Horário: das 15h às 18h
- Endereço: Rua Virgilio Ramos
Bairro Santa Corona
- Horário: das 16h às 18h
- Endereço: Rua Cabo Machado Severo
Sábado
Bairro Lourdes (Maesa)
- Horário: das 6h às 10h
- Endereço: Rua Plácido de Castro
Bairro Planalto I
- Horário: das 10h15min às 11h15min
- Endereço: Rua Francisca Xavier Cabrini.