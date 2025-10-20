Em Caxias, Nelson Sirotsky destaca a conexão do Grupo RBS com a Serra e homenageia personalidades da região

O publisher e presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS, Nelson Sirotsky. Porthus Junior / Agencia RBS

A conexão do Grupo RBS com a Serra foi o tema abordado pelo publisher e presidente do Conselho de Gestão da empresa, Nelson Sirotsky, na reunião-almoço da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias) nesta segunda-feira (20). Para uma plateia de empresários, autoridades e associados, ele destacou as quase seis décadas da presença da RBS na região, reiterando a crença no jornalismo profissional, o compromisso com a comunidade e a perpetuação de valores que norteiam a construção do futuro.

Sirotsky lembrou que a operação na Serra começou com a inauguração da TV Caxias, em fevereiro de 1969, dando início a uma precursora rede regional de emissoras. Outro marco foi a aquisição do Pioneiro, em 1993, fortalecendo o jornalismo local. Atualmente, os dois veículos se somam à Atlântida e à Rádio Gaúcha Serra, compondo a redação integrada da Serra.

— Temos uma relação fantástica de quase 60 anos. Acompanhei desde criança, pelas mãos do meu pai, todo esse entusiasmo pela Serra gaúcha, por esta região magnífica que nos orgulha tanto como gaúchos e como brasileiros — afirmou.

Ao apresentar em primeira mão a biografia Maurício Sirotsky Sobrinho: o som de uma vida, que será lançada no dia 1º de novembro na Feira do Livro de Porto Alegre, Nelson apontou as semelhanças entre os valores do fundador do Grupo RBS com aqueles que também impulsionam empresas da Serra.

— É o valor do trabalho, do convívio com a comunidade, de respeito ao público, de conexão com os seus consumidores, de inovação, de fazer diferente todos os dias. São valores que estão na RBS e que estão em inúmeras empresas que os senhores representam. Isso nos dá muito orgulho — destacou.

Sobre as oportunidades e os desafios de novas tecnologias como a Inteligência Artificial no jornalismo, Sirotsky reforçou a necessidade do uso ético, transparente e a partir do monitoramento humano.

Homenagem a Clóvis Tramontina e Nilva Randon

Nelson ao lado da homenageada, Nilva Randon, e o presidente da CIC, Celestino Loro. Porthus Junior / Agencia RBS

Na reunião-almoço da CIC Caxias, Nelson Sirotsky entregou a Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho a personalidades que, por meio da trajetória, deixam marcas profundas na sociedade gaúcha. O reconhecimento é uma das ações que marcam os 100 anos de nascimento do empresário e visionário da comunicação, comemorados em 2025.

Em Caxias, a honraria foi concedida a Nilva Randon, por sua relevante ação social conectada à história da Randoncorp, e a Clovis Tramontina, considerado um dos maiores expoentes do empreendedorismo brasileiro e que esteve à frente da Tramontina por 30 anos.

— A dona Nilva é reconhecida por todos por sua dedicação, solidariedade e a parceria com o empreendedor Raul Randon. Dona Nilva disse e concordamos plenamente que a família é nosso maior patrimônio. Nós, da RBS, também temos esse valor — enfatizou Nelson Sirotsky.

Nelson ao lado da homenageado, Clovis Tramontina, e o presidente da CIC, Celestino Loro. Porthus Junior / Agencia RBS

Ao saudar Tramontina, Sirotsky mencionou o poder de liderança do empresário de Carlos Barbosa:

— Nos dá muito orgulho termos uma pessoa como você no Rio Grande do Sul. Enquanto CEO da Tramontina, tem inúmeras realizações, inúmeros projetos, que transformaram a empresa nesse orgulho não apenas para o Rio Grande do Sul, como para o mundo. Clovis é reconhecido por sua trajetória como um grande líder empresarial e um grande líder comunitário.

Neste ano, a Medalha Maurício Sirotsky Sobrinho também foi entregue a Antônio Cesa Longo, por sua trajetória à frente da Associação Gaúcha de Supermercados (Agas).



