Em Caxias, mais de mil goleiros amadores complementam renda por app que tem salvo partidas entre amigos em todo o país

Goleiros de aluguel atuam com o uniforme roxo do aplicativo pelo qual são convocados; presença dos "amadores profissionais" se tornou comum nas quadras de futebol em Caxias. Porthus Junior / Agencia RBS

Eles já são 200 mil cadastrados em todo o país, de acordo com a plataforma na qual estão inscritos. No Estado somam 5,5 mil goleiros de aluguel que estão salvando o futebol da semana de mais de 26 mil gaúchos inscritos como contratantes.

É que fechar o número de atletas necessários para um jogo de futebol acontecer nem sempre é fácil e, na ausência do número 1, a possibilidade de ter que se revezar na função pode causar um desmonte na equipe.

Criado há 10 anos em Curitiba, o aplicativo contemporâneo do Uber, chamado de Goleiro de Aluguel, trabalha da mesma forma, só que em vez de motoristas, são os goleiros que oferecem serviços.

Em Caxias do Sul, e de acordo com o fundador da plataforma, Samuel Toaldo, são 4.237 contratantes para 1.281 goleiros cadastrados, que ganham em média R$ 30 pelo jogo de uma hora.

Toaldo, aliás, foi o primeiro deles. Programador de sistemas, percebeu em 2015 que as pessoas estavam dispostas a pagar para terem goleiros que garantiriam um futebol sem improvisos:

— Comecei sozinho em Curitiba, anunciando no Facebook que jogava no gol. Foi em janeiro de 2015, e em março tive tantas pessoas interessadas que não dei mais conta. Aí passei a chamar outros goleiros. Não imaginava o tamanho que iríamos chegar, porque não tinha noção de quantos jogos aconteciam no Brasil. Tudo começou muito simples e pequeno. Depois de um ano vi que o mercado era enorme e ninguém estava explorando.

A rotina de quem se dispõe a ir até as quadras encontrar desconhecidos para defender suas metas pode ser bastante corrida. Analista de Processos e morador do bairro Planalto, João Pimentel, 35 anos, joga de 10 a 14 jogos por semana. Com eles, arrecada em torno de R$ 1,3 mil por mês:

— Termina o expediente e vou direto para a quadra jogar bola. É um complemento, não que eu dependa desta renda, mas ajuda. É um trabalho e um hobby, jogo por gosto. Não deu para ser profissional, vamos ser amador, até porque na linha eu era meio perneta — brinca Pimentel.

João Pimentel, 35 anos: até 14 jogos por semana e cerca de R$ 1,3 mil no bolso ao fim do mês. Porthus Junior / Agencia RBS

Na última quarta-feira (22), por exemplo, Pimentel disputou o primeiro jogo às 18h em uma quadra do bairro De Lazzer. Às 20h entrou para nova partida no bairro Rio Branco e encerrou a jornada às 22h30min no bairro Santa Catarina.

A convocação para os jogos, em geral, costuma ser aleatória. Quem aceitar primeiro é contratado, mas em caso de ser bem avaliado no app, pode ser enquadrado na categoria exclusiva, que é quando os times convocam o goleiro que preferem.

— As exclusivas procuro não negar porque costumam ser em horários que já joguei e o pessoal me conhece. Eu sou reservado, vim de São Borja há 15 anos, e jogando conheço muita gente.

Para Pimentel, é a coragem necessária para atuar no gol que justifica o motivo da posição ter se tornado um serviço pago:

— Não pode ter medo de se machucar, tem que ser meio louco pra ficar lá tomando bordoada, acho que é por isso que sempre falta goleiro.

Disponível em todos os Estados do país, o Goleiro de Aluguel hoje emprega 18 pessoas e, de acordo com o criador, assegura aos goleiros inscritos a cobertura de gastos de até R$ 1 mil em caso de emergências hospitalares e odontológicas.

— Passou a ser uma nova fonte de renda para as pessoas. Os pagamentos são feitos conforme o tipo de campo, sendo o de campo o mais caro e o futsal o mais barato. O goleiro vai criando uma carreira dentro do aplicativo, conforme a assiduidade. Transformamos em um game da vida real, com ranking dos melhores de cada Estado, os destaques das cidades e as revelações. Os vencedores ganham distinções para colocar nos uniformes e cashback em uma loja de material esportivo — explica Toaldo.

Goleiro de aluguel que joga até 60 jogos por mês pode faturar cerca de R$1,3 mil. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Das categorias de base para o aplicativo

O representante comercial Emerson Grigoletto, 33, começou a jogar futsal com oito anos e migrou aos 16 para o society, a modalidade com sete jogadores em cada lado e a mais solicitada do aplicativo.

Foi a popularização da plataforma que o fez retornar às quadras, mas agora para jogar e ser pago.

— O sonho de todo guri é ser jogador de futebol, aos 16 anos vi que não ia conseguir. Mas já adulto, quando vi o aplicativo, enxerguei nele três oportunidades: a de jogar bola, que é uma coisa que eu gosto, me exercitar e ainda receber para isso. Então, o futebol acabou se tornando um ganha pão. Para mim é um segundo emprego, sei que todos os dias tenho que fazer dois jogos e, no sábado, posso fazer até seis. É questão de rotina.

Emerson Grigoletto, 33: ser goleiro é seu segundo emprego. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Por mês, Grigoletto joga até 60 jogos com duração de uma hora. Um goleiro profissional que atua em todas as partidas do Brasileirão, por exemplo, irá em um ano, ter jogado 38 partidas. Guardadas todas as proporções de intensidade do jogo, pressão da torcida, treinos, dimensões do campo e profissionalismo, o Goleiro de Aluguel, pode se dizer, profissionalizou o atleta amador: