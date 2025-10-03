Em Caxias, agendamentos na UBS São Caetano passam a ser via telefone a partir da próxima semana

Em Caxias do Sul, a partir de segunda-feira (6), a Unidade Básica de Saúde (UBS) São Caetano passará a receber agendamentos de consultas , para todas as especialidades, exclusivamente via telefone, informa a prefeitura de Caxias do Sul por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

A comunidade pode entrar em contato com a UBS pelo telefone (54) 3901-2509. Os agendamentos vão ser realizados somente nas segundas-feiras, a partir das 7h30min para o público 60+, gestantes e PCD. Já o público em geral, a partir das 14h.