Economia com novos horários das UBSs possibilitará a ampliação no atendimento em três unidades a partir do ano que vem, em Caxias

A partir da próxima segunda-feira (3), as 48 unidades básicas de saúde (UBSs) de Caxias do Sul vão abrir às 8h e não mais às 7h30min. Os 30 minutos serão recuperados no final da tarde, quando o expediente nos postos passará a se encerrar às 17h e não mais às 16h30min.
A medida, que também reduz em uma hora e meia o atendimento nos sete postos com horário estendido da cidade representa, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), uma economia de R$ 1,8 milhão ao ano, com 82,13 horas-extras mensais a menos. O saldo, segundo o secretário Rafael Bueno, vai possibilitar estender, no futuro, o horário de três unidades que atualmente trabalham até o final da tarde:
— A equipe vai começar a captar os recursos humanos para estender esse atendimento em três postos de grande procura a partir de março (do ano que vem). É uma decisão com base em estudos técnicos, a UBS ficava aberta para os funcionários e não para a população, que não procurava o serviço nesses horários.
A mudança não enfrentou resistência do Conselho Municipal de Saúde (CMS) que, segundo a presidente Samanta Nascimento, acatou a decisão de forma unânime, mesmo com a ressalva de que se o atendimento for prejudicado, os horários poderão ser revistos:
— Temos a palavra do secretário, que disse que poderá rever os horários caso não tragam benefícios para a população. Mas, acredito, que não irá ocorrer e a comunidade vai se adaptar.
Nas associações de bairros e, principalmente, nas que contam com o serviço estendido, as opiniões se dividem. No Vila Ipê, por exemplo, a presidente da Amob, Zita Girardi, acredita que a medida não afetará a população. A presidente do bairro Esplanada, Rosalina Lima, no entanto, não concorda com o fechamento às 20h:
— Temos o maior posto de saúde da cidade, com certeza vai interferir. A demanda é grande. No meu ponto de vista não deveria ser fechado às 20h e, sim, continuar no horário normal.
Os postos que terão horário até as 20h são os dos bairros Reolon, Desvio Rizzo, Cinquentenário, Cruzeiro, Eldorado, Vila Ipê e Esplanada.