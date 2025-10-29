Economia com novos horários das UBSs possibilitará a ampliação no atendimento em três unidades a partir do ano que vem, em Caxias

Neimar De Cesero / Agencia RBS

A partir da próxima segunda-feira (3), as 48 unidades básicas de saúde (UBSs) de Caxias do Sul vão abrir às 8h e não mais às 7h30min. Os 30 minutos serão recuperados no final da tarde, quando o expediente nos postos passará a se encerrar às 17h e não mais às 16h30min.

A medida, que também reduz em uma hora e meia o atendimento nos sete postos com horário estendido da cidade representa, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), uma economia de R$ 1,8 milhão ao ano, com 82,13 horas-extras mensais a menos. O saldo, segundo o secretário Rafael Bueno, vai possibilitar estender, no futuro, o horário de três unidades que atualmente trabalham até o final da tarde:

— A equipe vai começar a captar os recursos humanos para estender esse atendimento em três postos de grande procura a partir de março (do ano que vem). É uma decisão com base em estudos técnicos, a UBS ficava aberta para os funcionários e não para a população, que não procurava o serviço nesses horários.

A mudança não enfrentou resistência do Conselho Municipal de Saúde (CMS) que, segundo a presidente Samanta Nascimento, acatou a decisão de forma unânime, mesmo com a ressalva de que se o atendimento for prejudicado, os horários poderão ser revistos:

— Temos a palavra do secretário, que disse que poderá rever os horários caso não tragam benefícios para a população. Mas, acredito, que não irá ocorrer e a comunidade vai se adaptar.

Nas associações de bairros e, principalmente, nas que contam com o serviço estendido, as opiniões se dividem. No Vila Ipê, por exemplo, a presidente da Amob, Zita Girardi, acredita que a medida não afetará a população. A presidente do bairro Esplanada, Rosalina Lima, no entanto, não concorda com o fechamento às 20h:

— Temos o maior posto de saúde da cidade, com certeza vai interferir. A demanda é grande. No meu ponto de vista não deveria ser fechado às 20h e, sim, continuar no horário normal.