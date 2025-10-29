Geral

R$ 1,8 milhão por ano
Economia com novos horários das UBSs possibilitará a ampliação no atendimento em três unidades a partir do ano que vem, em Caxias

Postinhos que atendiam até as 21h vão ter carga horária reduzida em uma hora. Medida, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, impacta nas horas-extras e no pagamento de adicionais noturnos 

Pedro Zanrosso

