Dois foragidos da Justiça são presos pela Guarda Municipal, em Caxias do Sul

Homens foram presos em diferentes ações da GM. Guarda Municipal de Caxias do Sul / Divulgação

Três homens foram presos em diferentes ações da Guarda Municipal (GM) de Caxias do Sul entre a sexta-feira (24) e o sábado (25). Dois deles estavam foragidos da Justiça. A primeira prisão foi no bairro Monte Carmelo. Os agentes foram acionados via 153 para verificar um possível caso de violência doméstica.

O suspeito de cometer o crime abordou a equipe da GM, alegando que não havia agredido a companheira. No entanto, a versão da vítima confirmou a agressão. Diante disso, o homem, de 33 anos, foi encaminhado à delegacia.

Na segunda ocorrência, a equipe foi acionada para verificar a situação de um veículo que estava abandonado no bairro Exposição. Após consultar o sistema, os agentes descobriram que o carro tinha sido furtado um dia antes, no bairro Sagrada Família. O carro foi removido e, depois dos registros, será devolvido ao proprietário.

Leia Mais Operação Balada Segura flagra 20 motoristas embriagados no bairro São Pelegrino, em Caxias do Sul

Durante a terceira ocorrência, um segundo homem foi preso. Ele foi localizado pelos agentes na área central, em meio ao policiamento ostensivo. O homem de 31 anos apresentava comportamento suspeito. Na abordagem, foi constatado que ele possuía um mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas.

Na última ocorrência, um homem de 42 anos foi preso. Ele também foi encontrado na área central, apresentando comportamento suspeito. Durante a consulta no sistema, se constatou que ele tinha um mandado de prisão em aberto por furto qualificado.

Com essas ações, a Guarda Municipal de Caxias do Sul alcançou o marco de 108 capturados neste ano.