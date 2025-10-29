Geral

Eternizados
Notícia

Doadores da Campanha "Todos pelo Geral" ganham homenagem em painel inaugurado no Hospital em Caxias do Sul

A iniciativa começou em 2020 e impulsionou a retomada das obras de ampliação do Complexo Hospitalar, iniciadas em 2014 

Gabriela Alves

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS