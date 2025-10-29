Doadores da Campanha "Todos pelo Geral" ganham homenagem em painel inaugurado no Hospital em Caxias do Sul

Painel foi inaugurado na recepção do prédio anexo à estrutura principal do Hospital Geral. Ulisses Castro / Agencia RBS

Como forma de eternizar e agradecer o apoio dos doadores que participaram da campanha Todos pelo Geral para Todos, um painel com o nome de todas as pessoas que contribuíram com quantias financeiras foi inaugurado nesta quarta-feira (29). A homenagem fica na recepção do prédio anexo à estrutura principal do Hospital Geral, em Caxias do Sul.

A iniciativa começou em 2020 e impulsionou a retomada das obras de ampliação do Complexo Hospitalar, iniciadas em 2014 e paralisadas três anos depois pela escassez de recursos. Ao todo, a campanha registrou 543 colaborações e uma arrecadação de R$ 42.027.903,06. No início da arrecadação, a meta era de R$ 37 milhões.

Leia Mais Inscrições para o Casamento Comunitário se encerram no dia 7 de novembro, em Caxias do Sul

Desde o início das obras de ampliação, o número de leitos subiu de 237, em 2020, para 328, em 2025.

O painel é ilustrado com tijolos que remetem à obra que permitiu ampliar a capacidade hospitalar. Cada um deles recebeu uma placa dourada com o nome do doador. Cerca de 300 doadores, entre pessoas físicas, entes públicos e privados, declararam a sua doação de forma visível. No entanto, há também doadores que não se identificaram no ato da doação.

Placas com o nome dos doadores foram fixadas no painel. Ulisses Castro / Agencia RBS

Uma das entidades que participou da campanha foi a Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL), representada na inauguração pelo coordenador do Departamento de Comunicação da CDL Jovem, Matheus Quadros. Para ele, a homenagem é bem-vinda, mas a doação foi feita por acreditar na importância da causa.