Do legado histórico à referência turística: como Garibaldi ressignificou a Buarque de Macedo e se tornou cartão-postal da Serra  

Rua Buarque de Macedo, no Centro Histórico, se tornou sinônimo de turismo na cidade. Porthus Junior / Agencia RBS

Quando se fala em experienciar a história, é comum remeter a memória até a Europa. No entanto, não é preciso atravessar o oceano para imergir em épocas passadas ou estar em ambientes inspirados na arquitetura europeia. Aqui mesmo, na Serra, essas particularidades têm impulsionado o turismo com autenticidade.

Prestes a completar 125 anos, nesta sexta-feira (31), Garibaldi celebra sua trajetória tendo o turismo como aliado na manutenção da identidade e herança cultural. É na Rua Buarque de Macedo, uma das mais antigas do município, que a cidade redescobriu sua própria essência e a forma como compartilhá-la.

O antigo centro comercial do século 18, por onde passavam mascates (comerciantes ambulantes) e tropeiros (comerciantes e condutores de animais) a caminho de Montenegro, foi construído por imigrantes italianos, franceses e sírio-libaneses, que imprimiram nas casas e prédios traços dos anos iniciais da cidade.

Desde então, a via se tornou umas das mais frequentadas pela comunidade local devido ao comércio, além de ser um eixo estratégico para interligar bairros à área central da cidade. Simbolicamente, a Buarque também foi palco de momentos emblemáticos, como a distribuição de bolo no aniversário da cidade.

Desde os anos 1980 as pessoas começaram a se conscientizar sobre o valor da área. Décadas depois foi criada a rota turística Passadas – A arquitetura do olhar. O projeto fomentou mudanças estratégicas, como a instalação de placas de identificação e um breve histórico das casas, conta a turismóloga Ivane Fávero.

– A grande mudança foi com o Garibaldi Vintage – diz Ivane.

Inclusive, a próxima edição do Vintage está marcada para 7 de novembro, uma sexta-feira, a partir das 17h.

A junção das particularidades arquitetônicas, com a gastronomia e a tradição do espumante norteou a criação do Garibaldi Vintage. A composição do cenário, com carros antigos e pessoas vestidas à caráter, despertou na cidade um outro olhar sobre aquele panorama singular. Realizado duas vezes ao ano, o evento reúne vinícolas e espaços gastronômicos ao longo da rua. Em diferentes pontos, há apresentações e shows, bem como exposições de carros antigos.

Foi também a partir do Vintage que a revitalização da rua, uma das fases mais marcantes da história recente da cidade, foi impulsionada. O projeto, que uniu aterramento da fiação elétrica e telefônica, instalação de postes antigos e alargamento das calçadas, culminou em em um visual que remonta às décadas passadas.

— O centro histórico ganhou um novo significado. O comércio começou a mudar e se voltou para o turista. Vimos mais restaurantes, cafés e lojas com foco no visitante. E notamos o sentimento de pertencimento e o orgulho dos moradores fortalecido.

As possibilidades de uma história preservada

As transformações - tanto físicas, quanto conceituais, pelas quais a Buarque de Macedo passou foram testemunhadas de trás do balcão do Café Luna Park. Giovani Paludo, 40 anos, foi um dos que vivenciaram a reestruturação e hoje percebe no dia a dia o reflexo direto da valorização do passado.

— A obra em si foi bem caótica e bem ousada. Mas depois de pronta, notamos que a presença dos turistas aumentou. O espaço ficou fantástico, a iluminação contrastando com os prédios, as calçadas mais largas, todas decoradas. A rua virou referência para quem visita a cidade, porque primeiro eles passam pela Buarque e depois vão para outros pontos — comenta.

A presença de visitantes da região metropolitana de Porto Alegre, bem como de outros estados, como São Paulo e Minas Gerais, cresceu expressivamente. Esse aumento no volume de público valorizou a rua e impulsionou a abertura de novos negócios, com foco gastronômico. É o caso da Cervejaria Decisão, aberta em uma antiga residência e adaptada para os moldes de um pub - porém mantendo a estrutura original e sua história.

— Como garibaldense nascido e criado, nunca imaginei que teria um negócio aqui. A gente viu essa transformação acontecer e tudo ficar lindo, então decidi que se era pra ter um espaço, teria que ser no melhor lugar da cidade. Os turistas passaram a nos conhecer pela Buarque, mas as cidades vizinhas também — conta o empreendedor Anderson Fontanive, 29.

A poucos metros dali, um empreendimento se estabeleceu em um terreno adjacente à Buarque. Desde 2018, o Jardim Gastronômico da Serra Gaúcha ampliou a área do Centro Histórico. Tendo o turismo como motivador, o ambiente mantém as características da rua, como a iluminação, bancos e decoração. No entanto, o foco é totalmente direcionado para a gastronomia.

— Estamos aqui desde que o espaço abriu. Planejamos ter uma hamburgueria para atender o público local, mas nos surpreendemos com o potencial do turismo. Hoje, 70% do nosso atendimentos é para pessoas de outras cidades ou estados — explica Pablo Selli, 29, da Buarque Burguer.

O passado como legado para o futuro

As mudanças que Garibaldi vivenciou nesses 125 anos foram essenciais para a cidade viver uma nova fase, em que o turismo se tornou estratégico por meio dos eventos de rua. Carnaval Retrô, Natal Borbulhante, Festival do Grostoli e o Festival do Moscatel são algumas das festividades que têm se destacado no calendário local e estão atraindo a atenção em diferentes épocas do ano.

— É o reflexo do turismo cultural, que enaltece o patrimônio arquitetônico e histórico, ao mesmo tempo que mantém a identidade da cidade, das pessoas que viveram e estão aqui, dos seus saberes e fazeres —pontua Ivane.

Autenticidade do Centro Histórico é o que garante o turismo de Garibaldi de maneira sustentável. Porthus Junior / Agencia RBS

Conforme ela, esse segmento turístico funciona de maneira sustentável porque potencializa o valor do patrimônio e foca na autenticidade dos atrativos, diferente das atrações temáticas, que precisam ser reinventadas de tempos em tempos.