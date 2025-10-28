Do Amazonas ao Vale dos Vinhedos: artistas de Parintins criam esculturas vivas na Serra gaúcha

Esculturas ficarão no Parque Internacional Domadores de Pedra, nos Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves. Maria Fernanda Chaves / RBS TV

Inspirado nos parques da Disney e em Dubai, o presidente do Grupo Dall’Onder, Tarcísio Michelon, vai trazer uma nova experiência artística e turística para o Vale dos Vinhedos: a topiaria, uma arte que consiste em esculpir plantas por meio de podas.

— Os dois maiores receptivos de topiaria no mundo são a Disney e Dubai. É um tipo de arte que não termina nunca, é infinita. Nós esperamos que toda a Serra gaúcha copie essas topiarias para torná-las cada vez maior — projeta o empresário.

Leia Mais Concorrência com atacadistas e mudanças de hábito: os motivos para o encerramento de seis feiras do agricultor em Caxias do Sul

O projeto ficará no Parque Internacional Domadores de Pedra, nos Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, e será desenvolvido por artistas plásticos de Parintins, no Amazonas.

— A parte metálica será feita pelo pessoal de Parintins, já está sendo feito. E a parte de jardinagem está sendo feita por jardineiros especializados, que aos poucos vão se especializando na arte de fazer escultura em arbustos — explica Michelon.

A escolha pelos artistas amazoneneses foi pela experiência na criação de alegorias para o festival folclórico da região e para festas de carnaval ao redor do Brasil. No entanto, essa é a primeira vez que os artistas trabalham com a topiaria.

— Nós vamos fazer puma e capivara. Já tem cisne, anta, papagaio charão, corujas, emas, mula. Vai dar em média de 30 a 50 peças ou mais. Peças de 5 metros, de 3 metros — afirma Enisson Rodrigues, artista plástico que trabalha na criação das obras.

Apesar de ser novidade na região, a topiaria remete aos jardins suspensos da Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo do mundo antigo, explica Michelon. A ideia é que, com o passar do tempo, o projeto cresça para outros empreendimentos e outros pontos da cidade.