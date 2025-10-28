Do Amazonas ao Vale dos Vinhedos: artistas de Parintins criam esculturas vivas na Serra gaúcha

Inspirado nos parques da Disney e em Dubai, o presidente do Grupo Dall’Onder, Tarcísio Michelon, vai trazer uma nova experiência artística e turística para o Vale dos Vinhedos: a topiaria, uma arte que consiste em esculpir plantas por meio de podas.
— Os dois maiores receptivos de topiaria no mundo são a Disney e Dubai. É um tipo de arte que não termina nunca, é infinita. Nós esperamos que toda a Serra gaúcha copie essas topiarias para torná-las cada vez maior — projeta o empresário.
O projeto ficará no Parque Internacional Domadores de Pedra, nos Caminhos de Pedra, em Bento Gonçalves, e será desenvolvido por artistas plásticos de Parintins, no Amazonas.
— A parte metálica será feita pelo pessoal de Parintins, já está sendo feito. E a parte de jardinagem está sendo feita por jardineiros especializados, que aos poucos vão se especializando na arte de fazer escultura em arbustos — explica Michelon.
A escolha pelos artistas amazoneneses foi pela experiência na criação de alegorias para o festival folclórico da região e para festas de carnaval ao redor do Brasil. No entanto, essa é a primeira vez que os artistas trabalham com a topiaria.
— Nós vamos fazer puma e capivara. Já tem cisne, anta, papagaio charão, corujas, emas, mula. Vai dar em média de 30 a 50 peças ou mais. Peças de 5 metros, de 3 metros — afirma Enisson Rodrigues, artista plástico que trabalha na criação das obras.
Apesar de ser novidade na região, a topiaria remete aos jardins suspensos da Babilônia, uma das sete maravilhas do mundo do mundo antigo, explica Michelon. A ideia é que, com o passar do tempo, o projeto cresça para outros empreendimentos e outros pontos da cidade.
— Esse projeto é uma coisa que existe em várias partes do mundo. A topiaria começou a ser feita nos jardins suspensos da Babilônia. No Brasil, muitos dos jardineiros de antigamente eram topiários, faziam esculturas em árvores. Com o tempo, foram morrendo esses jardineiros. Nós estamos, com esse projeto, reacendendo as virtudes do jardineiro. Em lugares turísticos, como Disney, Dubai, Cancun, todos os jardins das praças das cidades são feitos em topiarias — projeta Michelon.