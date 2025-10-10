Descida de carrinho de lomba em Caxias do Sul é adiada

As categorias são divididas em infantil, adulto e temática. Neimar De Cesero / Agencia RBS

O evento Descida da Andrade, que ocorreria neste domingo (12), na Rua Andrade Neves, em Caxias do Sul, foi adiada. A realização deve ficar para 30 de novembro.

De acordo com a organização, a ideia é abrir oficinas de pais e filhos para quem não tem espaço, ferramentas ou habilidade pra montar o carrinho e poder participar.

No evento, o público poderá reviver a tradição das corridas de carrinhos de lomba, além de aproveitar uma programação com atrações gratuitas para a toda família.

As categorias são divididas em infantil, adulto e temática. As corridas podem ser individuais, em duplas ou em equipe. O evento é limitado ao número de cem participantes.

Mais informações nas redes sociais do evento.