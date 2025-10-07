Geral

Método de Yogaterapia que auxilia no processo da menopausa será apresentado pela criadora de 98 anos em Caxias do Sul

Evento ocorre na próxima segunda-feira (13), às 17h, no auditório do Sindiserv. Inscrições devem ser realizadas por meio de formulário on-line, mas sugere-se a doação de leite, em pó ou em caixa, que será destinado ao Lar da Velhice São Francisco de Assis

Pedro Zanrosso

