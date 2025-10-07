Método de Yogaterapia que auxilia no processo da menopausa será apresentado pela criadora de 98 anos em Caxias do Sul

Criadora do método Yogaterapia Hormonal, Dinah Rodrigues, estará em Caxias na próxima segunda-feira(13). Adéla Bavlšiková / Divulgação

Nascida em 1927 em São Paulo, Dinah Rodrigues percebeu aos 63 anos que não precisaria de reposição hormonal, comum entre mulheres naquela faixa etária. Hoje com 98 anos, a psicóloga e filósofa lembra que, em conversa com o médico que a examinava naquela época, creditou o fato à prática do yoga.

— Ele (o médico) se admirou com minhas condições de saúde. Com muita naturalidade, comentei que deveria ser por causa da prática de Hatha-Yoga e sugeri que seria possível organizar uma série de exercícios especiais para ativar a produção de hormônios femininos. Ele me recomendou a escrever sobre isso, e hoje temos cursos online, livros traduzidos inclusive na Islândia e professores formados na Nova Zelândia e na República Tcheca — conta ela, que sempre ligada ao esporte e à prática de atividades físicas.

Foi a partir disso que Dinah se aprofundou nos estudos de posições e respirações para criar o método que viria a ajudar mulheres dispostas a enfrentar o processo da menopausa.

Dinah vem a Caxias, e pela primeira vez na região Sul do país, nesta segunda-feira(13). Ela palestra no evento Sono, Mulheres e Yogaterapia, às 17h, no auditório do Sindiserv (Rua Carlos Giesen, 1.217, no bairro Exposição). A ação é uma realização do projeto Trajetórias e Travessias/PICS-Fiocruz, com apoio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), Sindicato dos Servidores Municipais de Caxias do Sul (Sindiserv), Sindicato dos Bancários de Caxias do Sul e Rede de Mídias Nosso Bem Estar.

Segundo ela, na Yogaterapia Hormonal as glândulas que produzem os hormônios são massageadas por meio de respirações e posições que estimulam a produção das substâncias. Em Caxias, além de falar para mulheres, Dinah pretende apresentar técnicas que auxiliam na regulação do sono e da diabetes:

— É um instrumento poderoso, a yogaterapia ativa o pâncreas e estimula a produção de insulina. Quanto mais se faz reposição, mais preguiçosa fica a glândula, então ativamos com a respiração. O uso de hormônios pode ser realizado de forma conjunta, mas será cada vez menos necessário a partir do estudo das técnicas. Não é nenhum malabarismo, mas é preciso se dispor a fazer. Montamos um sistema que a pessoa aprende sozinha e, praticando por 30 minutos por dia, quatro vezes por semana, já começa a perceber os resultados.

Práticas gratuitas

Coordenadora do projeto Trajetórias e Travessias, Lis Caberlon oferece por meio das Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (Pics) horários gratuitos e semanais de Yogaterapia Horomonal, sempre às terças-feiras nos bairros São Caetano (às 9h30min) e Desvio Rizzo (às 16h).

As Pics foram institucionalizadas em 2006 pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no Sistema Único de Saúde (PNPIC) e, desde então, já foram implementadas por diversos municípios brasileiros por meio do SUS.

Anfitriã do evento que receberá Dinah nesta segunda-feira, Lis observa de perto os resultados das práticas no sono e no processo de menopausa das mulheres.

— Ela já viajou quase o mundo inteiro e nunca veio ao Sul do país. Temos mais de 200 mulheres já inscritas para ouvi-la mas não queremos deixar ninguém de fora. É um tema muito importante que é a saúde da mulher através de uma boa noite de sono.

