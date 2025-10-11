Geral

Tanque cheio na tomada 
Notícia

Crescimento da frota elétrica no RS impulsiona busca por bases de carregamento; saiba como e onde recarregar em Caxias do Sul 

Pontos públicos gratuitos, bases de recarga pagas e instalação em espaços residenciais se apresentam como opções para manter a bateria dos veículos na cidade

Tamires Piccoli

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS