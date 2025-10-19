Corte da FestiQueijo 2026/2027 é eleita em Carlos Barbosa; conheça as escolhidas

Lailla Maysa Teixeira foi eleita Senhorita FestiQueijo 2026/2027, e Bruna Ceratto, a Dama de Companhia na noite deste sábado (18), no Centro Cultural Mãe de Deus, em Carlos Barbosa. As duas representarão o FestiQueijo, que ocorrerá de 26 de junho a 26 de julho de 2026.
A cerimônia foi restrita apenas a convidados e reuniu 650 pessoas, entre familiares das candidatas e imprensa.
Doze candidatas concorriam ao título e foram avaliadas em critérios como comprometimento, pontualidade, frequência, entrevistas individuais, redação e prova objetiva e dissertativa, simpatia, desenvoltura, dicção e oratória, conhecimento e argumentação, beleza, postura e passarela, além de uma pergunta respondida durante o desfile final.
O júri foi composto por sete integrantes: a Senhorita FestiQueijo 2023/2024/2025, Alessandra Sipp; o diretor-presidente da Proarte/Cultura, Eliseu Demari; o presidente do FestiQueijo 2025/2026, Francisco Guazelli; a psicóloga Gisele Guerra; a arquiteta e urbanista Janete Giacomoni Deitos; a coordenadora de marketing corporativo da Tramontina, Karina Borsoi; e a empresária e vice-presidente da CICS Serra Marisa Zanatta.