Consulta Popular 2025: veja quais propostas foram eleitas na Serra

Participação ocorreu pelo site da Consulta Popular e WhatsApp. Douglas Dutra / Grupo RBS

O governo do Estado divulgou, na manhã desta quarta-feira (15), o resultado da votação da Consulta Popular 2025. Na Serra, foram eleitas quatro de um total de seis propostas, classificadas previamente na região, e computados 6.570 votos válidos.

O processo, coordenado pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG) em parceria com os Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes), define os projetos que receberão recursos do orçamento estadual de 2026.

A iniciativa com preferência do eleitor na Serra foi "Fortalecimento da Defesa Civil para a Prevenção dos Desastres Climáticos", que recebeu 2.947 votos. Ela propõe investir no aparelhamento técnico-operacional da Defesa Civil, diante do aumento na frequência de eventos climáticos adversos (veja mais abaixo).

Foi contemplada, após receber 1.033 votos, a "Modernização dos equipamentos para cursos de doces e salgados e laticínios do Centro de Formação de Fazenda Souza (Cefas)". Também foram eleitas as propostas "Fortalecimento das Atividades de exploração do minério Basáltico de Nova Prata e 16 municípios da região", com 861 votos, e "Do campo à comunidade: o novo Centro de Agricultura Familiar (CENAF) como polo de conhecimento e transformação regional", que registrou 732 votos.

Os quatro projetos terão aportes de R$ 471.428,57 cada — totalizando um investimento de R$ 1,8 milhão. Em nível de Estado, foram eleitas 69 propostas, com a destinação total de R$ 60 milhões, que serão distribuídos entre os 28 Coredes conforme critérios estabelecidos pelo regimento da Consulta Popular.

Saiba mais sobre as propostas eleitas

1° lugar, com 2.947 votos — Fortalecimento da Defesa Civil para a Prevenção dos Desastres Climáticos

Área: meio ambiente

meio ambiente Abrangência: municipal

municipal Objetivo: investir no aparelhamento técnico-operacional da Defesa Civil, diante do aumento na frequência de eventos climáticos adversos, como forma não só de oferecer maior proteção às comunidades regionais como também adotar um modelo de gestão integrado ao desenvolvimento social, articulando políticas de saúde, assistência social, meio ambiente, educação e segurança pública.

2° lugar, com 1.033 votos — Modernização dos equipamentos para cursos de doces e salgados e laticínios do Centro de Formação de Fazenda Souza (Cefas)

Área: agricultura

agricultura Abrangência: regional

regional Objetivo: o Cefas desempenha papel estratégico na capacitação e qualificação de agricultores familiares e precisa modernizar os equipamentos para garantir a adequação das atividades formativas às exigências sanitárias, tecnológicas e mercadológicas atuais, ampliando a competitividade, fomentando o empreendedorismo e estimulando a permanência das famílias no campo.

3° lugar, com 861 votos — Fortalecimento das Atividades de exploração do minério Basáltico de Nova Prata e 16 municípios da região

Área: desenvolvimento econômico

desenvolvimento econômico Abrangência: regional

regional Objetivo: apoio ao APL do Basalto da Serra Gaúcha que envolve 17 municípios, uma economia com 150 empresas e 5 mil empregos. Buscando inovação, tecnologia, capacitação e inserção no trade turístico regional pretende desenvolver um Plano de Ação que possibilite à cadeia do Basalto melhoria em sua competitividade e ganhos de economia em sua cadeia de valor.

4° lugar, com 732 votos — Do campo à comunidade: o novo Centro de Agricultura Familiar (CENAF) como pólo de conhecimento e transformação regional