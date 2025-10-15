Geral

R$ 471,4 mil para cada
Notícia

Consulta Popular 2025: veja quais propostas foram eleitas na Serra

Governo do Estado divulgou na manhã desta quarta-feira o resultado. Na região foram computados 6.570 votos válidos

Luca Roth

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS