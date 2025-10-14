Geral

História de Santa Tereza D’Ávila
Notícia

Construída em cima de rocha, Catedral completa 125 anos instalada em terreno que preserva as origens de Caxias 

Escavações na Rua Sinimbu e na Praça Dante Alighieri revelaram, na década de 1930, o paredão de rocha sob o qual a igreja foi construída; na época e quando a escadaria precisou ser desenhada, Diocese pensou em idealizar uma gruta e salas comerciais, mas projeto foi impedido por dificuldades técnicas

Pedro Zanrosso

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS