Construída em cima de rocha, Catedral completa 125 anos instalada em terreno que preserva as origens de Caxias 

Pároco Volnei Vanassi em frente à Catedral. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Utilizados por fiéis diariamente, os 30 degraus que levam até a entrada da Igreja Santa Tereza D’Ávila, que completa nesta terça-feira (14) 125 anos de inauguração em Caxias do Sul, nem sempre foram necessários. Antes da década de 1930, a escadaria sequer existia e foi a partir da sua idealização que a estrutura, que viria a se tornar catedral e sede de 73 paróquias da região, quase ganhou uma gruta.

O projeto original da Catedral Diocesana a partir da necessidade de se idealizar uma escadaria contava também com salas que poderiam ser utilizadas pelo comércio ou pela própria igreja. Foi o bloco maciço de pedra que impediu, segundo o pároco Volnei Vanassi, que os desenhos que hoje enfeitam as paredes da Casa Diocesana, saíssem do papel.

— A igreja está nesse ponto em vista do projeto de urbanização do núcleo colonial. Com o rebaixamento da praça Dante e de várias ruas, inclusive a Sinimbu, temos a constituição da escadaria que em um primeiro momento não era planejada. Conforme a rua foi se adequando, a rocha foi surgindo e no alto dela a igreja já estava instalada. Projetos de utilização do espaço chegaram a ser desenhados, mas seria um trabalho muito complexo de engenharia realizar a escavação — explica.

Construída em cima de rocha, Catedral completa 125 anos. Neimar De Cesero / Agencia RBS

A curiosidade pôde ser revisitada recentemente com a readequação do lote vizinho, localizado nos fundos do Bispado. O antigo estacionamento rotativo está em obras e dará lugar a um espaço, que também servirá de garagem, mais moderno e com outros dois andares.

Durante as obras de terraplanagem, a paróquia, ainda segundo Vanassi, precisou implodir parte da rocha e pôde, então, visualizar a geografia do terreno no qual a Catedral foi construída:

— Percebemos que a igreja está sobre uma rocha que abrange basicamente a sua construção. Ela se expande muito pouco para os lados. No estacionamento, isso se revelou em uma parte apenas. Então, de fato, ela está sobre uma rocha sólida que fica mais plana nas laterais, quase como em um platô.

Repintura

A linha do tempo da Catedral que comemora seus 125 anos nesta terça-feira teve, em 1999, a pintura da decoração interna e que se mantém até hoje. Atualmente, os desenhos estão sendo limpos em alguns pontos e refeitos em outros. O trabalho tem previsão de ser concluído em 10 meses e o investimento é de R$ 400 mil, pagos por meios de contribuições da comunidade.

História

Foi em outubro de 1900 que o bispo da Diocese de São Pedro do Rio Grande do Sul, Dom Cláudio José Gonçalves Ponce de Leão, dedicou a Igreja Matriz de Caxias do Sul. Em 1934, com a criação da Diocese de Caxias do Sul, desmembrada da Arquidiocese de Porto Alegre, a igreja foi elevada ao status de Catedral.

Programação

Está marcada para as 19h desta terça a missa solene que vai celebrar os 125 anos da dedicação da Catedral Santa Teresa. A cerimônia será presidida por Dom José Gislon e terá a presença do bispo emérito Dom Alessandro Ruffinoni. A celebração vai refletir sobre o tema Igreja, Povo de Deus peregrino da Esperança. Após a missa, às 20h, haverá uma confraternização no Espaço Mater Dei.

Na quarta-feira (15), a cidade celebra o Dia de Santa Teresa, padroeira de Caxias do Sul. A programação vai se estender ao longo do dia, se iniciando com a bênção dos padres nas escadarias da Catedral Diocesana, das 10h às 17h. Na ocasião, voluntários da Casa Madre Teresa estarão fazendo a arrecadação de alimentos não perecíveis, fraldas infantis e geriátricas e remédios.

Neste dia também estão mantidas as missas do meio-dia e às 16h. Às 19h, o pároco da Catedral irá presidir a missa com bênção aos professores e a participação especial do Coral Santa Teresa, encerrando os festejos.

Padroeira homenageia princesa