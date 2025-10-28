Construção de rede de esgoto é suspensa no Primeiro de Maio, em Caxias do Sul

Na foto, a Rua Doutor Rômolo Carbone, no bairro Primeiro de Maio. Márcio Serafini / Samae / Divulgação

Uma alteração no cronograma de obras do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (Samae) foi informada nesta terça-feira (28). Em função da presença de rochas que exigem detonações, os trabalhos foram suspensos na tarde desta segunda-feira (27) na Rua Doutor Rômolo Carbone, no bairro Primeiro de Maio. Assim, a construtora CFO vai retomar os trabalhos no bairro Madureira.

Os serviços no Madureira se concentram na Rua Domingos Vanoni, que terá o trânsito totalmente bloqueado na quadra entre Vicente Tisatto e José Boschetti. A rede seguirá pela José Boschetti em direção à Rua Duque de Caxias.

Já no Primeiro de Maio, as obras estão na Rua Dr. Rômolo Carbone, na quadra entre as ruas Giacomo Capeletti e Luiza Mondim Bedin. A vala que estava aberta foi fechada e será feita a repavimentação para permitir a circulação normal no trecho. A retomada da implantação da rede de esgoto por lá no depende dos procedimentos exigidos para a realização de detonação.

Confira o cronograma completo para a semana

Ana Rech

Rua Euclides Triches, entre Leonardo Murialdo e Mário Antônio Buffon: bloqueio parcial para extensão de rede (início em 3 de outubro, término previsto para 29 de outubro);

Cinquentenário

Rua dos Jacarandás, entre Gardênias e Manacás: bloqueio parcial para extensão de rede (início em 29 de outubro, término previsto para 6 de novembro, bloqueio parcial durante a execução);

Rua das Gardênias, entre Cinamomos e Jacarandás: bloqueio parcial para extensão de rede (início em 29 de outubro, término previsto para 06 de novembro, bloqueio parcial durante a execução);

Desvio Rizzo

Estrada Municipal Ângelo Ruffato, entre Antônio Bonetto e a ETE Belo: bloqueio total para desativação do Sistema Local de Tratamento de Esgoto (SLTE) (início em 21 de outubro, término previsto para 12 de dezembro);

Rua Sol Nascente, entre Av. Alexandre Rizzo e Rua Cristiano Ramos de Oliveira: bloqueio total para abertura de vala para execução de drenagem;

Rua Cristiano Ramos de Oliveira, via paralela: abertura de vala para execução de drenagem, sem bloqueio;

Rua João Paim da Silva, entre Ernesta Coleone e o final da rua: bloqueio parcial para repavimentação;

Rua Zeferino Scussiato, entre João Paim da Silva e Alvício Oliveira: bloqueio parcial para repavimentação;

Rua Clemente Fruett, entre Alvício Oliveira e o final da rua: bloqueio parcial para repavimentação;

Rua Alvício Oliveira, entre Clemente Fruett e Zeferino Scussiatto: abertura de vala para assentamento de rede de esgoto, sem bloqueio.

Madureira

Rua Giácomo Capeletti, entre Pascoal Smaniotto e Doutor Rômolo Carbone: bloqueio total para repavimentação (início em 22 de outubro, término previsto para 29 de outubro);

Rua Domingos Vanoni, entre Vicenti Tissatto e José Boschetti: bloqueio total para implantação de rede de esgoto;

Rua José Boschetti, entre Domingos Vanoni e Duque de Caxias: bloqueio total para implantação de rede de esgoto;

Universitário

Rua Américo Cadorin, entre Virgílio Ramos e Botafogo: bloqueio total para implantação de rede de esgoto (início da obra em 15 de outubro, término previsto para 28 de outubro);

Rua Bangu, entre João Bertotti e Américo Cadorin: bloqueio total para implantação de rede de esgoto (início em 27 de outubro, término previsto para 31 de outubro);

Rua Botafogo, entre Madureira e Américo Cadorin: bloqueio parcial para repavimentação (início em 23 de outubro, término previsto para 28 de outubro);



