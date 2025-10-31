Geral

Vem aí 
Notícia

Conselho Universitário aprova campus da UFRGS em Caxias do Sul

Decisão foi tomada em reunião especial do grupo na manhã desta sexta-feira. Prédio que deve ser a sede foi definido, além do anúncio oficial de mais dois cursos 

Renata Oliveira Silva

