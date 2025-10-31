Conselho Universitário aprova campus da UFRGS em Caxias do Sul

A reunião especial do Consun ocorreu na manhã desta sexta-feira (31) no prédio da Reitoria da UFRGS, em Porto Alegre. Jeff Botega / Agencia RBS

Caxias do Sul receberá, oficialmente, um campus da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) a partir de 2026. O Conselho Universitário da instituição (Consun) aprovou por 66 de 77 votos a implantação da unidade na manhã desta sexta-feira (31), em Porto Alegre. O prédio apontado como sede e o anúncio oficial de mais dois cursos também marcaram o encontro. Somente a partir dessa decisão será possível seguir com as demais fases do projeto.

A discussão sobre a implantação do campus em Caxias do Sul iniciou com a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Regimento (CLR) do Consun. Nele, uma das novidade anunciada foi a inclusão, oficial, das graduações de Artes Cênicas e Psicologia no campus. Elas se unem às outras seis já anunciadas: Administração, Engenharia Agrícola, Engenharia de Produção Mecânica, Engenharia de Materiais e Manufatura, Ciência de Dados e Pedagogia.

No início de outubro, a reitora Márcia Barbosa afirmou que pelo menos uma graduação iniciaria em março de 2026, porém, pelo parecer do CLR, as atividades devem começar no primeiro semestre, sem mês definido. A seleção do curso que abrirá os trabalhos no campus partirá do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe). A data do vestibular também não está acertada, porém, o processo deve ser voltado especialmente para moradores da Serra.

Em relação à sede, o parecer do Conselho apontou o antigo prédio de cursos de pós-graduação e especializações do Centro Universitário da Serra Gaúcha (FSG), localizado no cruzamento das ruas Os Dezoito do Forte e Moreira César, no bairro São Pelegrino, como a melhor opção. Entretanto, ainda não iniciaram as negociações e são estudadas outras opções para expansão.

Prédio fica na área central de Caxias do Sul Ulisses Castro / Agencia RBS

Durante a reunião, muitos dos conselheiros também se manifestaram apontando algumas preocupações, principalmente em relação a questões orçamentárias. Ainda em 2024, o Governo Federal definiu R$ 60 milhões para aquisição do prédio, obras e equipamentos, mas, segundo o parecer, o Ministério da Educação (MEC), se comprometeu a enviar mais recursos ainda em 2025.

A reunião também teve a presença dos alunos da Escola Família Agrícola da Serra Gaúcha (EFASERRA), de Caxias do Sul, e membros da União Nacional dos Estudantes (UNE). Apesar de não conseguirem entrar no espaço, utilizaram cartazes para pressionar a aprovação do projeto. Além disso, o presidente da Assembleia Legislativa, Pepe Vargas (PT), a deputada federal Denise Pessôa (PT) e a ex-vice-prefeita de Caxias, Marisa Formolo, estavam na votação.

O que já foi definido