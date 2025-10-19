Geral

Outubro Rosa
Notícia

Conheça iniciativas que ajudam a recuperar a autoestima de mulheres que enfrentam o câncer de mama, na Serra

Para neuropsicóloga, pacientes devem preservar rituais de autocuidado, manter conexões afetivas e ter um espaço seguro para expressar medos e angústias. Perucas, acessórios e técnica de micropigmentação podem auxiliar no processo

Alana Fernandes

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS