Conheça iniciativas que ajudam a recuperar a autoestima de mulheres que enfrentam o câncer de mama, na Serra

Banco de Perucas funciona há 12 anos junto ao Hospital Geral. Itens são emprestados a mulheres de toda a Serra que usam o serviço da Unacon. Porthus Junior / Agencia RBS

"Eu tentava me manter forte, mas eu não me reconhecia mais no espelho, parece que eu via outra pessoa. Era bastante estranho. Foi muito difícil". O relato da técnica em estética de Caxias do Sul Andréia Ramos Sachet, 44 anos, é comum entre mulheres que precisam lidar com as mudanças físicas e emocionais durante o tratamento do câncer de mama.

Diagnosticada em meados de 2020, após fazer o autoexame em casa, Andréia passou por ciclos de quimioterapia, imunoterapia, além de procedimentos cirúrgicos nos seios. Os efeitos colaterais como a queda de cabelo, o ganho de peso e a implantação de próteses mamarias não mudaram somente o corpo, como também a forma como ela via a si mesma.

— Eu sempre fui muito vaidosa e não queria ficar com aquele aspecto de doente, sabe? Então, uma das primeiras coisas que eu fiz foi comprar uma peruca. Parece que eu estava ignorando o fato da doença e estava pensando na minha aparência. Acho que foi até uma fuga — conta Andreia.

Andréia durante os ciclos de quimioterapia. Mesmo com a queda dos fios de cabelo, ela manteve o uso de acessórios e de maquiagem para se sentir bem com a aparência. Arquivo pessoal / Arquivo pessoal

A peruca, os acessórios e a maquiagem se tornaram parceiros de Andréia no enfrentamento da doença, mas não foram capazes de inibir as oscilações emocionais naturais de quem passa por um tratamento oncológico.

— Tinha dias que eu chorava muito, estava mal, mas não queria que as pessoas vissem a minha vulnerabilidade. Por isso, eu procurava estar plena, porque sabia que era temporário — diz.

Atualmente com o câncer em remissão e ainda fazendo o uso de medicamentos, Andréia afirma que a autoestima não foi totalmente recuperada.

— Eu tenho altos e baixos. Eu precisei buscar ajuda psicológica, porque eu não consegui administrar os sentimentos. Meu cabelo começou a crescer e eu comecei a voltar a ser a Andréia de antes, mas aquele buraco, aquela ferida do tratamento, ainda continuava ali — confessa.

Manter rituais de autocuidado e cuidar da mente, são, justamente, algumas das recomendações da neuropsicóloga Juliana Zen para mulheres que estão em tratamento contra o câncer. Para a profissional, não se trata apenas de vaidade, mas, sim, uma necessidade terapêutica real.

— É natural, e até esperado, que mulheres que estão passando por essa jornada sintam-se vulneráveis em relação à autoestima. Preservar rituais de autocuidado, manter conexões afetivas e ter um espaço seguro para expressar medos e angústias não é luxo, é medicina — enfatiza, acrescentando:

— Estudos mostram que mulheres que mantêm práticas de autocuidado emocional e preservam sua autoestima têm melhor adesão ao tratamento, menor incidência de depressão e ansiedade, e até mesmo melhor resposta imunológica. A autoestima funciona como um escudo protetor que fortalece nossa capacidade de enfrentar desafios, enquanto o bem-estar emocional influencia diretamente nosso sistema imunológico e qualidade de vida — sinaliza.

"A queda do cabelo é a queda da identidade"

Banco de Perucas já beneficiou mais de 2 mil mulheres da Serra. Porthus Junior / Agencia RBS

Garantir que as pacientes em tratamento de câncer de mama tenham acolhimento, escuta e a possibilidade de preservar uma imagem mais positiva de si estão entre as missões do Banco de Perucas de Caxias do Sul. Fundado há 12 anos, o serviço mantido por voluntárias funciona junto ao Hospital Geral (HG) e já beneficiou mais de 2 mil mulheres da Serra.

O empréstimo das perucas é destinado a pacientes da Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) da instituição de saúde. As interessadas assinam um contrato e podem utilizar o item gratuitamente por seis meses. O período pode ser renovado conforme a disponibilidade.

De fios loiros, escuros, lisos e cacheados, as perucas são feitas de cabelos naturais doados pela comunidade. Os adereços são higienizados e recebem a manutenção de profissionais especializados.

— A queda do cabelo é a queda da identidade. É quando o paciente não se reconhece. Foi a partir desta observação que o Banco de Perucas nasceu. Ele veio com o objetivo de tentar promover a humanização durante a jornada do tratamento oncológico — explica a médica oncologista Janaína Brollo, que é especialista em tumores femininos.

A profissional diz que nem sempre as mulheres se sentem bem com as perucas. Muitas procuram o espaço para ter uma conversa reconfortante com quem já esteve do outro lado:

— Eu digo para pacientes "olha, você tem que entender como vai querer passar por esse processo. Vai lá, prova, vê se tu te adapta". São ex-pacientes que atendem, isso também é um diferencial, porque é um acolhimento diferente.

Coordenadora Assistencial da Unacon, Lucélia Campos acrescenta que muitas mulheres buscam o empréstimo, porque desejam vivenciar o momento de vulnerabilidade com mais privacidade.

— O que mais aparece aqui é esse desejo de não exposição. Porque nem todo paciente quer dizer que está passando por um tratamento oncológico, que teve a perda dos cabelos. Algumas delas usam a peruca só para buscar os filhos na escola, em momentos de socialização — pontua.

O Banco de Perucas se mantém com as ações do Outubro Rosa e a venda de broches. Os enfeites estão à venda por R$ 40.

Equipamento é alternativa para preservar os fios

O dispositivo lembra uma touca utilizada em salões de beleza e alcança temperatura de até -8°C. Porthus Junior / Agencia RBS

Tecnologia disponível desde 2019 no Hospital Geral, o Sistema Capelli também funciona como uma ferramenta de manutenção da autoestima feminina. O equipamento, garantido por meio de uma doação, tem o objetivo de reduzir a queda de cabelo de pacientes oncológicos, sejam homens ou mulheres.

O tratamento funciona por meio do resfriamento capilar e pode ser feito durante todo o período em que o paciente estiver sob uso de medicamentos quimioterápicos. O dispositivo lembra uma touca utilizada em salões de beleza e alcança temperatura de até -8°C.

Segundo a oncologista Janaína Brollo, nem todas as pacientes têm indicação para o uso. Algumas também não toleram os efeitos da tecnologia:

— Porque é um turbilhão de ar gelado que vai para a cabeça e aí ocorre uma vasoconstrição, que faz com que os vasos sanguíneos fechem e levem menos quimioterápico. Algumas delas são mais sensíveis ao barulho e a esse resfriamento — pontua a profissional.

O protocolo de resfriamento é iniciado meia hora antes da aplicação da quimioterapia e encerrado meia hora após o fim da medicação. A paciente também necessita seguir recomendações em casa, como uso de fronha adequada e produtos infantis para o cabelo.

Técnica corrige e reconstrói aréolas de pacientes

A tatuadora Raquel Roman, de Farroupilha, se especializou no procedimento estético em São Paulo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Outra técnica que tem o propósito de devolver o bem-estar físico e emocional de pessoas em tratamento oncológico é a micropigmentação de aréolas. O trabalho pode ser utilizado para reconstruir ou corrigir os mamilos de pacientes que passaram por intervenções cirúrgicas em decorrência do câncer de mama.

O procedimento é similar à tatuagem, com utilização do mesmo aparelho e agulha. A tinta, por sua vez, é mais fluída e não alcança as mesmas camadas da pele. A sessão ocorre em cerca de meia hora e o resultado dura por dois anos. Segundo a tatuadora Raquel Roman, de Farroupilha, a técnica é recomendada somente seis meses após a mastectomia — retirada total ou parcial da mama. A profissional também sugere uma conversa com o médico antes da aplicação.

— Pode ser uma reconstrução total de aréola, parcial, ou às vezes até estética. É feito com um anestésico tópico, porque é uma região muito sensível. Após dois ou três meses, verificamos novamente porque depois de cicatrizada, há perda de mais ou menos uns 30% da cor. Sempre conversamos bem com a paciente, porque a intenção é que fique mais realista e mais próxima possível do que era antes do procedimento — explica Raquel que se especializou recentemente, em São Paulo.

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Para além da sensibilidade no desenho e na especificação do tom da pele de cada mulher, Raquel entende que cada sessão se torna um momento importante de escuta e acolhimento.