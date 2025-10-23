Conheça a história de quem faz o Natal Luz, evento de Gramado que completa 40 edições

Roberta Somavilla, 35 anos, interpreta a Mamãe Noel e a Maria do espetáculo Nativitaten desde 2023. Neste ano, ela estreará no papel de gnomo no Grande Desfile de Natal. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Criança, do outro lado do Rio Grande do Sul, em Vitória das Missões, Roberta Somavilla, 35 anos, acompanhava fascinada as cores e o encantamento do Natal Luz de Gramado pela televisão. Embora a alma de artista já se manifestasse nos cantos em bailes e nos dedos ágeis na gaita do avô, a menina sequer sonhava que ajudaria a contar a história dos 40 anos do maior evento natalino do Brasil.

Quis o destino (e o próprio talento), que Roberta atravessasse mais de 500 quilômetros para viver o que descreve como realização de um sonho. Incentivada pela mãe, ainda adolescente, a artista se mudou para a Serra. No primeiro emprego, um baque: um acidente de trabalho que comprometeu os dedos da mão, impedindo-a de tocar gaita.

— Eu perdi a ponta dos dedos em uma máquina. Fiquei um tempo parada e pensava "gente, mas será que a vida é trabalhar, ganhar dinheiro e pagar conta? Tá faltando alguma coisa". E aí eu descobri o Programa de Artes — conta Roberta.

O Programa de Artes Pedro Henrique Benetti oferece cursos gratuitos para os moradores de Gramado desde 2009, nas áreas circenses, musicais, visuais, cênicas e corporais. Foi a partir dele que Roberta iniciou sua história como artista do Natal Luz, em 2012.

Estreante no coral, logo de cara percebeu que, se quisesse evoluir profissionalmente e na própria atração, teria que trabalhar duro. Contratou aulas particulares de canto e se graduou em Música pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).

— Até que, em 2023, eu recebi o convite para ser a Maria e a Mamãe Noel do espetáculo Nativitaten. Eu chorei como nunca na minha vida! Porque é um show musical que não abre audições, são convites. É o reconhecimento da minha carreira, é uma honra estar ali e fazer o meu trabalho bem feito — enfatiza, emocionada.

Roberta se diz honrada por fazer parte do espetáculo. Neimar De Cesero / Agencia RBS

No palco, pelo terceiro ano consecutivo, Roberta vai cantar, dançar e atuar, em momentos introspectivos e de extroversão. Uma maratona de apresentações que exige resiliência e comprometimento: daqui até meados de janeiro a agenda noturna dela está fechada para convites pessoais.

— Socialização agora é só com os colegas de trabalho (risos). Mas é o que eu queria. É o que consegui — diz.

Neste ano, mais um frio na barriga. Roberta vai estrear no papel de gnomo, no elenco do Grande Desfile de Natal. Serão quatro entradas em momentos diferentes em cada espetáculo, o que exigirá preparação física para aguentar até o fim da temporada.

— Eu estou fazendo pilates duas vezes na semana para dar conta — brinca.

"Ficamos com uma coisa boa no coração"

Meri Elisa dos Santos, 59 anos, ao lado da filha Tauane, 15. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Um evento com 40 anos de tradição é formado por superlativos. Para encantar os 2,8 milhões de visitantes esperados até 18 de janeiro, 2,5 mil profissionais se empenham em diferentes turnos de trabalho. No protagonismo ou nos bastidores, cada um é fundamental para que a magia e o espírito natalino emocionem o público.

Dentre dezenas de figurinos, linhas, agulhas e tecidos está Meri Elisa dos Santos, 59 anos. No ateliê da atração, ela dá o toque final para as peças que irão para a rua. Esta é uma das três funções que a moradora de Gramado irá ocupar em 2025 no evento. Além da preparação e da organização das vestes, Meri irá coordenar uma das alas do Grande Desfile de Natal e integrará o coral do Nativitaten.

Paranaense, Meri se estabeleceu na Região das Hortênsias em 2014, com a família. No Natal Luz, três anos depois, encontrou mais que encantamento: garantiu uma renda extra no final de ano. A primeira função foi como profissional de apoio, recebendo e encaminhando o público para os lugares antes dos espetáculos. Depois, foi inserida ao elenco e à produção.

Uma das funções de Meri é dar o acabamento aos figurinos no ateliê do Natal Luz. Neimar De Cesero / Agencia RBS

— A gente sempre achou (o Natal Luz) muito bonito e foi aí que eu comecei a trazer minhas filhas para fazerem as audições no Programa de Artes — conta Meri.

Balé, patinação e acrobacia solo foram algumas das atividades oportunizadas à estudante Tauane Yasmin dos Santos, 15, nos últimos anos, por meio do programa mencionado por Meri. As atividades garantiram um lugar para ela no elenco do Grande Desfile de Natal, há sete anos — feito que deverá se repetir nesta temporada.

— É sempre bem legal e divertido de fazer — resume a adolescente, timidamente.

Para Meri, é, também, muita responsabilidade. Na coordenação de uma das alas do desfile pelo segundo ano consecutivo, ela vai liderar cerca de 25 pessoas, a maioria adolescentes. Cabe à coordenadora, por exemplo, checar os figurinos, as maquiagens e oferecer auxílio na troca das vestes dos artistas.

— E ainda tem os lanches que a gente tem que dar. Temos que ter cuidado com os que são vegetarianos, veganos ou têm alguma alergia. Tudo isso a gente tem que ter anotado. Mas, apesar da correria, é uma coisa que eu me desestresso bastante, porque eu saio da minha rotina do restante do ano. E quando vemos na avenida, conseguimos relaxar e ficamos com uma coisa boa no coração, porque sabemos que tem uma parcelazinha nossa lá. É gratificante — garante.

Da plateia para a direção do Nativitaten

Heitor Knorst é o diretor artístico do Nativitaten. Ele estreou no espetáculo em 2003, como coordenador da percussão. Neimar De Cesero / Agencia RBS

Embora mantenha a idade em segredo, as histórias de Heitor Knorst e do Natal Luz se cruzam desde muito cedo. Uma das lembranças mais marcantes dele é a sua versão mais jovem, sentada no gramado do Lago Joaquina Rita Bier, para assistir a estreia do Nativitaten, em 2001.

De lá para cá, muita coisa mudou. O gramadense saiu da plateia para ocupar espaços de destaque. Começou em 2003 na percussão e, desde então, integrou todos os shows no lago. Foi maestro, coordenador até que, há dois anos, recebeu um convite: dirigir o Nativitaten. Embora resistente, ele aceitou, com a intenção de tornar a atração ainda mais cativante para todos os públicos.

— É um sonho realizado, mas é algo que eu nunca havia esperado. Quando eu comecei como coordenador de percussão do Nativitaten, não tinha essa pretensão de assumir a direção artística. Por isso que eu até demorei para aceitar o convite, porque foi uma surpresa — comenta Heitor.

Estar à frente de cerca de 300 pessoas, um aparato técnico gigantesco e dezenas de apresentações durante 88 dias exige planejamento. Tudo começa um mês após o fim da temporada, em fevereiro, com a concepção dos projetos para licitação.

— Precisamos estar bem concentrados e alinhados em todas as etapas. Porque são projetos de som, de luz, de palco, de chafariz, pirotecnia, apoio e segurança. Trabalhamos o ano inteiro focados para poder fazer o melhor Natal Luz — garante.

Neste ano, uma das mudanças é a aproximação de parte da plateia. Alguns espectadores estarão sentados a cerca de oito metros da apresentação:

— A minha luta para o Nativitaten é para que o público esteja próximo, possa sentir toda a magia e que saia daqui com a sensação de que assistiu um dos melhores espetáculos da vida dele — finaliza o diretor.

Os ingressos para a estreia do Nativitaten, neste sábado (25), estão esgotados. Ao todo, serão 24 apresentações, às 20h, no Centro de Eventos Serra Park. O valor dos bilhetes inicia em R$ 180.

