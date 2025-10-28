Confira a programação de missas para o Dia de Finados neste final de semana em municípios da Serra

Neimar De Cesero / Agencia RBS

Neste sábado (1º) é o Dia de Todos os Santos, data em que a Igreja Católica realiza diversas celebrações. Já no domingo (2) é o Dia de Finados.

Para atender aos visitantes que prestarão homenagens aos entes falecidos, a quantidade de missas na Mitra Diocesana de Caxias do Sul será ampliada. Confira a programação a seguir:

Confira a programação de missas de Finados em diversas paróquias da Diocese de Caxias do Sul

Paróquia Santa Teresa D’Ávila – Catedral Diocesana

2/11 (domingo): 9h, 11h e 19h

Paróquia São Leonardo Murialdo

2/11 (domingo)

10h - Comunidade São João Bosco

18h - Igreja Matriz São Leonardo Murialdo

Paróquia São Pelegrino e Nossa Senhora da Pietá

2/11 (domingo)

8h, 10h e 15h - Capela do Cemitério Público Municipal

8h, 10h, 17h e 19h45min - Igreja São Pelegrino

Paróquia Sagrado Coração de Jesus – bairro Cruzeiro

2/11 (domingo)

9h e 16h – Cemitério do Bairro Cruzeiro, São Luís da Sexta Légua

10h – Cemitério da Comunidade Santo Antônio

17h – Cemitério da Comunidade São Vigílio

Paróquia São Luís – Séxta Légua

2/11 (domingo)

9h e 16h – Cemitério São Luís da Sexta Légua

10h - Comunidade São Valentim

14h30min - Comunidade São José

16h - Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio

17h - Comunidade Nossa Senhora das Graças

18h - Igreja Matriz São Luís

Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio – Ana Rech

2/11 (domingo)

8h, 10h e 17h – Cemitério Nossa Senhora de Caravaggio (matriz)

9h e 16h – Cemitério Novo, em Santa Bárbara

10h – Comunidade Nossa Senhora da Saúde

10h30min – Comunidade de Vila Seca

15h – Comunidade Santo Homobom

16h – Comunidade São Valentim

16h – Comunidade São Gotardo

Paróquia Sagrada Família

2/11 (domingo)

8h45min - Comunidade Nossa Senhora de Aparecida, no Diamantino

8h45min - Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

10h e 18h30min - Igreja Matriz Sagrada Família

Paróquia Cristo Operário

2/11 (domingo)

8h - Comunidade Cristo Operário

9h30min - Comunidade Santos Anjos

9h30min - Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Planalto

9h30min e 16h - Cemitério Santos Anjos da Guarda

Paróquia Nossa Senhora de Fátima

2/11 (domingo)

9h - Cemitério do Rosário

10h, 15h e 17h – Cemitério Parque

Paróquia Imaculada Conceição - Capuchinhos

2/11 (domingo)

8h - Igreja Matriz Imaculada Conceição, com bênção ao Memorial dos Capuchinhos

9h - Comunidade São Caetano

10h - Comunidade Nossa Senhora das Graças

10h - Memorial Crematório São José

15h - Igreja Matriz Imaculada Conceição, dedicada a mães e pais que perderam filhos

16h - Cemitério da comunidade São Marcos, na Linha Feijó

18h - Igreja Matriz Imaculada Conceição

Paróquia São Pedro e São Paulo – Terceira Légua

2/11 (domingo)

8h30min – Cemitério da Matriz São Pedro e São Paulo

9h – Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio

10h - Comunidade São Luiz

10h30min – Comunidade Sagrados Corações

16h – Comunidade Santo Antão

17h30min – Comunidade São Paulo

Paróquia Menino Deus - Serrano

2/11 (domingo)

10h - Cemitério da Comunidade Santo Antônio

Paróquia Santa Catarina

2/11 (domingo)

8h30min - Comunidade Nossa Senhora da Saúde

9h, 10h30min e 16h – Cemitério Santa Catarina

10h - Cemitério da comunidade Santa Lúcia

10h30min - Comunidade São José - Linha 30

19h - Igreja Matriz Santa Catarina

Paróquia São José - Bairro São José

2/11 (domingo)

10h - Igreja Matriz São José

Paróquia Santa Rita de Cássia

2/11 (domingo)

8h30min - Igreja Matriz Santa Rita de Cássia, no Santa Fé

9h30min - Comunidade Senhor Ressuscitado, no Centenário II

10h – Comunidade São Francisco de Assis, na Vila Maestra

10h - Comunidade Imaculado Coração de Maria, no Vila Ipê

11h – Comunidade Nossa Senhora do Pedancino

15h – Comunidade Nossa Senhora das Dores

16h – Comunidade Santo Antônio, na Sétima Légua

Paróquia Santíssima Trindade – Cidade Nova

1º/11 (sábado)

18h - Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, Reolon

19h30min - Comunidade São Roque, no Industrial

2/11 (domingo)

8h30min – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Cidade Nova 9h45min - Igreja da Ressurreição, Mariani

Paróquia São Ciro

2/11 (domingo)

9h - Cemitério São Ciro

Paróquia Santo Antônio - Forqueta

31/10 (sexta-feira)

19h30min - Comunidade São Valentin

1º/11 (sábado)

15h - Comunidade São Cristóvão

16h30min - Comunidade São Martinho

18h - Comunidade Nossa Senhora da Salete

19h30min - Comunidade Nossa Senhora das Graças

2/11 (domingo)

8h - Comunidade Santos Anjos

9h - Igreja Matriz Santo Antônio

10h30min - Comunidade São Roque

15h - Comunidade São Virgílio

16h - Comunidade Menino Deus

16h15min - Comunidade Nossa Senhora do Loretto

17h30min - Comunidade São João

Paróquia São José – Desvio Rizzo

2/11 (domingo)

8h - Cemitério Nossa Senhora da Conceição, na Linha Feijó

9h e 16h - Igreja Matriz São José, no Desvio Rizzo

10h15min - Cemitério Nossa Senhora do Rosário, bairro Charqueadas (Cemitério Municipal II)

Paróquia São Pio X

2/11 (domingo)

8h, 09h30min, 11h e 18h

Paróquia Santa Lúcia do Piaí

1º/11 (sábado)

15h - Comunidade São Maximiliano

16h - Comunidade São Paulo

17h30min - Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Camaldolli

2/11 (domingo)

9h - Igreja Matriz Santa Lúcia

15h - Comunidade Santo Antônio

16h30min - Comunidade de Água Azul

Região Pastoral de Bento Gonçalves

Paróquia e Santuário Santo Antônio

2/11 (domingo)

7h e 18h - Santuário Santo Antônio

8h30min e 10h – Cemitério Público Central

8h30min – Comunidade Santo Antoninho

8h30min – Comunidade Imaculada Conceição, Barracão

10h – Comunidade São Miguel

10h – Comunidade São Pedro, Salgado

15h – Comunidade Santíssima Trindade, Zemith

16h – Comunidade Divino Espírito Santo, Buratti

Paróquia Cristo Rei

1º/11 (sábado)

16h30min - Cemitério da Comunidade Nossa Senhora de Pompéia

2/11 (domingo)

8h - Igreja Matriz Cristo Rei

8h - Cemitério da Comunidade São José Sertorina

8h - Cemitério da Comunidade Nossa Senhora das Neves, na Linha Leopoldina

9h30min - Cemitério da Comunidade São José Garibaldina

9h30min - Cemitério Parque Jardim do Vale

9h30min e 16h - Cemitério da Comunidade Santo Antão

15h - Cemitério da Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, Tamandaré

15h - Cemitério da Comunidade Nossa Senhora da Glória, na 40 da Leopoldina

16h30min - Cemitério da Comunidade São Pedro, na 15 da Graciema

16h30min - Cemitério da Comunidade Nossa Senhora das Graças, na 8 da Graciema

Paróquia São Roque

1º/11 (sábado)

14h - Comunidade Nossa Senhora de Fátima

14h45min - Comunidade Nossa Senhora do Rosário

16h - Comunidade São Luís

16h30min - Comunidade Santa Eulália

17h - Comunidade Nossa Senhora das Graças

2/11 (domingo)

9h e 16h30min – Cemitério São Roque

10h – Comunidade São Valentim

11h – Comunidade Nossa Senhora das Dores

16h - Comunidade São Gotardo

Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Faria Lemos

1º/11 (sábado)

10h30min - Comunidade São Valentim, no Vale Aurora

15h - Comunidade São Pedro 71

2/11 (domingo)

8h30min – Matriz Nossa Senhora do Rosário

9h30min – Comunidade São Paulo, na Linha Paulina

10h30min – Comunidade Santo Antônio da Linha Alcântara

14h - Comunidade São Luís

14h - Comunidade São José

15h - Comunidade Nossa Senhora da Natividade

15h - Comunidade São Valentim 96

Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia - Pinto Bandeira

31/10 (sexta-feira)

18h - Comunidade Nossa Senhora do Rosário, Quinta Seção

1º/11 (sábado)

17h30min - Comunidade São Luiz

17h30min - Comunidade Santo Antônio

2/11 (domingo)

9h - Cemitério da Matriz Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

10h - Comunidade São José

10h30min - Comunidade São Marcos

16h - Comunidade São Pedro

18h - Comunidade Anunciata

Região Pastoral de Flores da Cunha

Paróquia São Marcos – Otávio Rocha

1º/11 (sábado)

16h30min - Comunidade Santa Justina

18h - Igreja Matriz São Marcos

19h15min - Comunidade São Luiz

2/11 (domingo)

9h – Igreja Matriz São Marcos

10h15min – Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, Travessão Carvalho

15h30min - Comunidade São Francisco de Assis

17h – Comunidade São Bartolomeu, Linha 60

Paróquia São Marcos – São Marcos

2/11 (domingo)

9h e 18h – Cemitério Municipal

9h – Comunidade Santo Henrique

9h – Comunidade São Luís

10h30min – Comunidade Santo Isidoro, Zambeccari

10h30min – Comunidade São Judas Tadeu, Tapejara

15h – Comunidade São Francisco Xavier

16h – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Linha Edith

16h – Comunidade Santa Catarina, Pedras Brancas

17h – Comunidade Santo Estanislau, Linha Rosita

17h – Comunidade Santana

Paróquia Nossa Senhora do Carmo - Criúva

1º/11 (sábado)

14h - Cemitério Nossa Senhora das Graças

16h - Cemitério São João, Mulada

2/11 (domingo)

8h – Igreja Matriz de Criúva

9h – Comunidade São Jorge da Mulada

10h – Comunidade Santo Isidoro, Agudo

11h – Cemitério do Pontão

Paróquia Santo Antônio - Nova Pádua

1º/11 (sábado)

15h - Comunidade Santos Firmo e Rústico do Travessão Leonel

16h30min - Comunidade São José do Travessão Cerro Largo

18h - Igreja Matriz Santo Antônio

2/11 (domingo)

8h30min - Comunidade Santo Antônio do Travessão Paredes 9h30min - Cemitério Público Santo Antônio de Nova Pádua

10h - Comunidade Nossa Senhora do Caravaggio do Travessão Accioli

15h - Comunidade São José do Travessão Cerro Largo

16h - Comunidade Santos Firmo e Rústico do Travessão Leonel

Região Pastoral de Farroupilha

Paróquia Jesus Ressuscitado

2/11 (domingo)

8h - Cemitério São Vicente Mártir, em Nova Vicenza

Santuário e Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio

2/11 (domingo)

Missas do Santuário às 6h30min, 8h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h e 17h - Terço às 13h30min

8h30min - Comunidade São Vitor e Santa Corona

8h30min - Comunidade Nossa Senhora das Dores

8h30min - Comunidade São José

8h30min - Comunidade Santa Juliana

10h - Comunidade São Tiago

10h - Comunidade Todos os Santos

10h - Comunidade Nossa Senhora Monte Bérico

Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Farroupilha

2/11 (domingo)

8h - Comunidade São Luiz, no 3º distrito

9h - Cemitério Municipal de Farroupilha, Centro

15h - Comunidade São Paulo da Cruz, Nova Sardenha

18h30min – Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus

Paróquia Santa Cruz - Nova Milano

1º/11 (sábado)

15h – Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, Linha Boêmios

17h – Igreja Matriz de Nova Milano

17h - Comunidade Santo André Avelino, Linha Machadinho

2/11 (domingo)

8h30min – Igreja Matriz de Nova Milano

8h30min – Comunidade Nossa Senhora da Saúde, Linha Ely

10h – Comunidade São João Batista, Linha Machado

17h - Comunidade São Miguel

17h - Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio

Região Pastoral de Garibaldi

Paróquia Nossa Senhora das Graças – Arcoverde, Carlos Barbosa

1º/11 (sábado)

16h - Comunidade São Rafael

17h30min - Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, Trípolí

19h - Comunidade Vila Rica

2/11 (domingo)

8h30min – Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças de Arcoverde

10h – Comunidade São Miguel, Coblens

14h – Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, Arroio Canoas

14h – Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, 5 Baixo

15h – Comunidade São João da Cruz, 5 Alto

16h – Comunidade Santo Antônio, 15 da Boa Vista

Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Carlos Barbosa

1º/11 (sábado)

14h - Comunidade Imaculada Conceição, 7 de Castro

14h30min - Comunidade Santa Clara

16h - Comunidade Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, Linha Muller

18h - Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe de Deus

2/11 (domingo)

8h – Comunidade São Roque, Desvio Machado

9h e 16h – Cemitério Público Municipal

9h – Comunidade São José

10h30min – Comunidade Santo Isidoro, Linha 19

10h30min – Comunidade Nossa Senhora da Saúde, Torino

14h – Comunidade São Silvestre, Linha 12

16h – Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, Mundo Novo

Paróquia São Lourenço Mártir – Coronel Pilar

1º/11 (sábado)

14h – Comunidade Santa Tecla

14h – Comunidade Nossa Senhora Imaculada

15h – Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio

15h – Comunidade São José

16h - Comunidade de São Jorge

16h - Comunidade de São Bartolomeu

17h - Comunidade de Santo Antônio

18h - Comunidade de Nossa Senhora do Rosário de Pompéia

2/11 (domingo)

8h15min - Comunidade de Silveira Martins, Boa Vista do Sul

9h30min – Cemitério da Matriz São Lourenço Mártir, Coronel Pilar

10h – Comunidade São Luiz de Castro

14h30min - Comunidade de São Valentim

14h30min - Comunidade de São Silvestre, Boa Vista do Sul

15h30min - Comunidade de São Francisco Xavier, Boa Vista do Sul

Paróquia São Marcos - Marcorama

2/11 (domingo)

8h – Igreja Matriz São Marcos, Marcorama

Paróquia São Pedro - Garibaldi

31/10 (sexta-feira)

19h30min - Comunidade Nossa Senhora Caravaggio, Linha Vitória

1º/11 (sábado)

15h - Comunidade Santo Alexandre

15h - Comunidade Nossa Senhora Anunciação, Linha Anunciata

16h - Comunidade São José, Costa Real

16h - Comunidade Nossa Senhora das Graças, Linha Brasília

16h - Comunidade Santa Maria Goretti, Linha Paese

17h - Comunidade Santo Antônio, Linha Araripe

17h - Cemitério Público Municipal

18h - Comunidade Nossa Senhora Aparecida, bairro Cairú

18h30min - Comunidade São Gabriel

2/11 (domingo)

8h - Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, bairro Sebben

9h - Comunidade São Francisco

9h - Comunidade Santa Lúcia, Vila Rica

9h e 18h - Cemitério Público Municipal

10h - Comunidade São Miguel

10h30min - Comunidade São Jorge

10h30min - Comunidade São Luiz, Linha Araripe

14h30min - Comunidade São Roque Figueira de Mello

16h - Comunidade Santo Antônio de Castro

17h30min - Comunidade Nossa Senhora do Carmo, bairro Alfândega

17h30min - Comunidade São Roque, Borguetto

Paróquia São João Batista - Imigrante - Daltro Filho

1º/11 (sábado)

14h - Comunidade Nossa Senhora do Carmo

16h - Comunidade Assunção

18h - Comunidade São Cristóvão

19h - Missa na Igreja Matriz, logo após apresentação dos Santos pelos catequizandos do Crisma

2/11 (domingo)

9h - Igreja Matriz São João Batista e, após, benção no cemitério

9h - Comunidade Santo Antônio

10h15min - Comunidade Tiradentes

15h - Comunidade Linha São Paulo

Vicariato de Nova Prata

Paróquia Santo Antônio – Nova Prata

1º/11 (sábado)

9h30min - Comunidade Nossa Senhora do Rosário, Terra Gorda

15h - Comunidade Santo Antão, Campestre

16h - Comunidade Santa Líbera, Herval

2/11 (domingo)

9h - Cemitério da Paróquia Santo Antônio do Maragata

10h15min - Comunidade Santa Catarina do Maragata

Paróquia São João Batista e Santuário Nossa Senhora Aparecida - Nova Prata

1º/11 (sábado)

8h – Comunidade São Belin

8h - Comunidade São Julião

9h15min - Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, Povoado Colla

9h15min - Comunidade Santo Isidoro

14h - Comunidade Santa Catarina, Linha Bento Gonçalves

15h - Comunidade Santos Três Mártires, Linha Bento Gonçalves

16h - Comunidade São Judas Tadeu, Retiro

17h15min - Comunidade São Caetano

18h - Igreja Matriz São João Batista

2/11 (domingo)

8h – Igreja Matriz São João Batista

8h - Comunidade São Luís, Linha Garibaldi

9h e 16h - Cemitério Municipal Placidina de Araújo

9h30min - Comunidade São Brás

14h - Comunidade Nossa Senhora da Saúde

14h - Comunidade Nossa Senhora de Lourdes

15h - Comunidade Santa Terezinha

15h - Comunidade Nossa Senhora do Carmo

16h - Comunidade São Roque

17h15min - Comunidade São Luiz, Finca Ferro

18h - Igreja Matriz São João Batista

Paróquia São Jorge – São Jorge

31/10 (sexta-feira)

20h - Comunidade de Santos Anjos

1º/11 (sábado)

14h15min - Comunidade São Marcos

15h30min - Comunidade de São Caetano

2/11 (domingo)

9h - Igreja Matriz São Jorge

10h30min - Comunidade São José

14h15min - Comunidade Sagrado Coração de Maria

15h30min - Comunidade Nossa Senhora do Horto

6/11(quinta-feira)

19h30min - Comunidade Nossa Senhora de Fátima

8/11 (sábado)

14h15min - Comunidade Santa Cruz

Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Protásio Alves

2/11 (domingo)