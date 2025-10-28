Confira a programação de missas para o Dia de Finados neste final de semana em municípios da Serra

Neste sábado (1º) é o Dia de Todos os Santos, data em que a Igreja Católica realiza diversas celebrações. Já no domingo (2) é o Dia de Finados.
Para atender aos visitantes que prestarão homenagens aos entes falecidos, a quantidade de missas na Mitra Diocesana de Caxias do Sul será ampliada. Confira a programação a seguir:
Paróquia Santa Teresa D’Ávila – Catedral Diocesana
2/11 (domingo): 9h, 11h e 19h
Paróquia São Leonardo Murialdo
2/11 (domingo)
- 10h - Comunidade São João Bosco
- 18h - Igreja Matriz São Leonardo Murialdo
Paróquia São Pelegrino e Nossa Senhora da Pietá
2/11 (domingo)
- 8h, 10h e 15h - Capela do Cemitério Público Municipal
- 8h, 10h, 17h e 19h45min - Igreja São Pelegrino
Paróquia Sagrado Coração de Jesus – bairro Cruzeiro
2/11 (domingo)
- 9h e 16h – Cemitério do Bairro Cruzeiro, São Luís da Sexta Légua
- 10h – Cemitério da Comunidade Santo Antônio
- 17h – Cemitério da Comunidade São Vigílio
Paróquia São Luís – Séxta Légua
2/11 (domingo)
- 9h e 16h – Cemitério São Luís da Sexta Légua
- 10h - Comunidade São Valentim
- 14h30min - Comunidade São José
- 16h - Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio
- 17h - Comunidade Nossa Senhora das Graças
- 18h - Igreja Matriz São Luís
Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio – Ana Rech
2/11 (domingo)
- 8h, 10h e 17h – Cemitério Nossa Senhora de Caravaggio (matriz)
- 9h e 16h – Cemitério Novo, em Santa Bárbara
- 10h – Comunidade Nossa Senhora da Saúde
- 10h30min – Comunidade de Vila Seca
- 15h – Comunidade Santo Homobom
- 16h – Comunidade São Valentim
- 16h – Comunidade São Gotardo
Paróquia Sagrada Família
2/11 (domingo)
- 8h45min - Comunidade Nossa Senhora de Aparecida, no Diamantino
- 8h45min - Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
- 10h e 18h30min - Igreja Matriz Sagrada Família
Paróquia Cristo Operário
2/11 (domingo)
- 8h - Comunidade Cristo Operário
- 9h30min - Comunidade Santos Anjos
- 9h30min - Comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Planalto
- 9h30min e 16h - Cemitério Santos Anjos da Guarda
Paróquia Nossa Senhora de Fátima
2/11 (domingo)
- 9h - Cemitério do Rosário
- 10h, 15h e 17h – Cemitério Parque
Paróquia Imaculada Conceição - Capuchinhos
2/11 (domingo)
- 8h - Igreja Matriz Imaculada Conceição, com bênção ao Memorial dos Capuchinhos
- 9h - Comunidade São Caetano
- 10h - Comunidade Nossa Senhora das Graças
- 10h - Memorial Crematório São José
- 15h - Igreja Matriz Imaculada Conceição, dedicada a mães e pais que perderam filhos
- 16h - Cemitério da comunidade São Marcos, na Linha Feijó
- 18h - Igreja Matriz Imaculada Conceição
Paróquia São Pedro e São Paulo – Terceira Légua
2/11 (domingo)
- 8h30min – Cemitério da Matriz São Pedro e São Paulo
- 9h – Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio
- 10h - Comunidade São Luiz
- 10h30min – Comunidade Sagrados Corações
- 16h – Comunidade Santo Antão
- 17h30min – Comunidade São Paulo
Paróquia Menino Deus - Serrano
2/11 (domingo)
- 10h - Cemitério da Comunidade Santo Antônio
Paróquia Santa Catarina
2/11 (domingo)
- 8h30min - Comunidade Nossa Senhora da Saúde
- 9h, 10h30min e 16h – Cemitério Santa Catarina
- 10h - Cemitério da comunidade Santa Lúcia
- 10h30min - Comunidade São José - Linha 30
- 19h - Igreja Matriz Santa Catarina
Paróquia São José - Bairro São José
2/11 (domingo)
- 10h - Igreja Matriz São José
Paróquia Santa Rita de Cássia
2/11 (domingo)
- 8h30min - Igreja Matriz Santa Rita de Cássia, no Santa Fé
- 9h30min - Comunidade Senhor Ressuscitado, no Centenário II
- 10h – Comunidade São Francisco de Assis, na Vila Maestra
- 10h - Comunidade Imaculado Coração de Maria, no Vila Ipê
- 11h – Comunidade Nossa Senhora do Pedancino
- 15h – Comunidade Nossa Senhora das Dores
- 16h – Comunidade Santo Antônio, na Sétima Légua
Paróquia Santíssima Trindade – Cidade Nova
1º/11 (sábado)
- 18h - Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, Reolon
- 19h30min - Comunidade São Roque, no Industrial
2/11 (domingo)
- 8h30min – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, no Cidade Nova 9h45min - Igreja da Ressurreição, Mariani
Paróquia São Ciro
2/11 (domingo)
- 9h - Cemitério São Ciro
Paróquia Santo Antônio - Forqueta
31/10 (sexta-feira)
- 19h30min - Comunidade São Valentin
1º/11 (sábado)
- 15h - Comunidade São Cristóvão
- 16h30min - Comunidade São Martinho
- 18h - Comunidade Nossa Senhora da Salete
- 19h30min - Comunidade Nossa Senhora das Graças
2/11 (domingo)
- 8h - Comunidade Santos Anjos
- 9h - Igreja Matriz Santo Antônio
- 10h30min - Comunidade São Roque
- 15h - Comunidade São Virgílio
- 16h - Comunidade Menino Deus
- 16h15min - Comunidade Nossa Senhora do Loretto
- 17h30min - Comunidade São João
Paróquia São José – Desvio Rizzo
2/11 (domingo)
- 8h - Cemitério Nossa Senhora da Conceição, na Linha Feijó
- 9h e 16h - Igreja Matriz São José, no Desvio Rizzo
- 10h15min - Cemitério Nossa Senhora do Rosário, bairro Charqueadas (Cemitério Municipal II)
Paróquia São Pio X
2/11 (domingo)
- 8h, 09h30min, 11h e 18h
Paróquia Santa Lúcia do Piaí
1º/11 (sábado)
- 15h - Comunidade São Maximiliano
- 16h - Comunidade São Paulo
- 17h30min - Comunidade Sagrado Coração de Jesus - Camaldolli
2/11 (domingo)
- 9h - Igreja Matriz Santa Lúcia
- 15h - Comunidade Santo Antônio
- 16h30min - Comunidade de Água Azul
Região Pastoral de Bento Gonçalves
Paróquia e Santuário Santo Antônio
2/11 (domingo)
- 7h e 18h - Santuário Santo Antônio
- 8h30min e 10h – Cemitério Público Central
- 8h30min – Comunidade Santo Antoninho
- 8h30min – Comunidade Imaculada Conceição, Barracão
- 10h – Comunidade São Miguel
- 10h – Comunidade São Pedro, Salgado
- 15h – Comunidade Santíssima Trindade, Zemith
- 16h – Comunidade Divino Espírito Santo, Buratti
Paróquia Cristo Rei
1º/11 (sábado)
- 16h30min - Cemitério da Comunidade Nossa Senhora de Pompéia
2/11 (domingo)
- 8h - Igreja Matriz Cristo Rei
- 8h - Cemitério da Comunidade São José Sertorina
- 8h - Cemitério da Comunidade Nossa Senhora das Neves, na Linha Leopoldina
- 9h30min - Cemitério da Comunidade São José Garibaldina
- 9h30min - Cemitério Parque Jardim do Vale
- 9h30min e 16h - Cemitério da Comunidade Santo Antão
- 15h - Cemitério da Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, Tamandaré
- 15h - Cemitério da Comunidade Nossa Senhora da Glória, na 40 da Leopoldina
- 16h30min - Cemitério da Comunidade São Pedro, na 15 da Graciema
- 16h30min - Cemitério da Comunidade Nossa Senhora das Graças, na 8 da Graciema
Paróquia São Roque
1º/11 (sábado)
- 14h - Comunidade Nossa Senhora de Fátima
- 14h45min - Comunidade Nossa Senhora do Rosário
- 16h - Comunidade São Luís
- 16h30min - Comunidade Santa Eulália
- 17h - Comunidade Nossa Senhora das Graças
2/11 (domingo)
- 9h e 16h30min – Cemitério São Roque
- 10h – Comunidade São Valentim
- 11h – Comunidade Nossa Senhora das Dores
- 16h - Comunidade São Gotardo
Paróquia Nossa Senhora do Rosário – Faria Lemos
1º/11 (sábado)
- 10h30min - Comunidade São Valentim, no Vale Aurora
- 15h - Comunidade São Pedro 71
2/11 (domingo)
- 8h30min – Matriz Nossa Senhora do Rosário
- 9h30min – Comunidade São Paulo, na Linha Paulina
- 10h30min – Comunidade Santo Antônio da Linha Alcântara
- 14h - Comunidade São Luís
- 14h - Comunidade São José
- 15h - Comunidade Nossa Senhora da Natividade
- 15h - Comunidade São Valentim 96
Paróquia Nossa Senhora do Rosário de Pompeia - Pinto Bandeira
31/10 (sexta-feira)
- 18h - Comunidade Nossa Senhora do Rosário, Quinta Seção
1º/11 (sábado)
- 17h30min - Comunidade São Luiz
- 17h30min - Comunidade Santo Antônio
2/11 (domingo)
- 9h - Cemitério da Matriz Nossa Senhora do Rosário de Pompéia
- 10h - Comunidade São José
- 10h30min - Comunidade São Marcos
- 16h - Comunidade São Pedro
- 18h - Comunidade Anunciata
Região Pastoral de Flores da Cunha
- Paróquia São Marcos – Otávio Rocha
1º/11 (sábado)
- 16h30min - Comunidade Santa Justina
- 18h - Igreja Matriz São Marcos
- 19h15min - Comunidade São Luiz
2/11 (domingo)
- 9h – Igreja Matriz São Marcos
- 10h15min – Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, Travessão Carvalho
- 15h30min - Comunidade São Francisco de Assis
- 17h – Comunidade São Bartolomeu, Linha 60
Paróquia São Marcos – São Marcos
2/11 (domingo)
- 9h e 18h – Cemitério Municipal
- 9h – Comunidade Santo Henrique
- 9h – Comunidade São Luís
- 10h30min – Comunidade Santo Isidoro, Zambeccari
- 10h30min – Comunidade São Judas Tadeu, Tapejara
- 15h – Comunidade São Francisco Xavier
- 16h – Comunidade Nossa Senhora de Fátima, Linha Edith
- 16h – Comunidade Santa Catarina, Pedras Brancas
- 17h – Comunidade Santo Estanislau, Linha Rosita
- 17h – Comunidade Santana
Paróquia Nossa Senhora do Carmo - Criúva
1º/11 (sábado)
- 14h - Cemitério Nossa Senhora das Graças
- 16h - Cemitério São João, Mulada
- 2/11 (domingo)
- 8h – Igreja Matriz de Criúva
- 9h – Comunidade São Jorge da Mulada
- 10h – Comunidade Santo Isidoro, Agudo
- 11h – Cemitério do Pontão
Paróquia Santo Antônio - Nova Pádua
1º/11 (sábado)
- 15h - Comunidade Santos Firmo e Rústico do Travessão Leonel
- 16h30min - Comunidade São José do Travessão Cerro Largo
- 18h - Igreja Matriz Santo Antônio
2/11 (domingo)
- 8h30min - Comunidade Santo Antônio do Travessão Paredes 9h30min - Cemitério Público Santo Antônio de Nova Pádua
- 10h - Comunidade Nossa Senhora do Caravaggio do Travessão Accioli
- 15h - Comunidade São José do Travessão Cerro Largo
- 16h - Comunidade Santos Firmo e Rústico do Travessão Leonel
Região Pastoral de Farroupilha
Paróquia Jesus Ressuscitado
2/11 (domingo)
- 8h - Cemitério São Vicente Mártir, em Nova Vicenza
Santuário e Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio
2/11 (domingo)
- Missas do Santuário às 6h30min, 8h, 10h, 11h, 14h, 15h, 16h e 17h - Terço às 13h30min
- 8h30min - Comunidade São Vitor e Santa Corona
- 8h30min - Comunidade Nossa Senhora das Dores
- 8h30min - Comunidade São José
- 8h30min - Comunidade Santa Juliana
- 10h - Comunidade São Tiago
- 10h - Comunidade Todos os Santos
- 10h - Comunidade Nossa Senhora Monte Bérico
Paróquia Sagrado Coração de Jesus - Farroupilha
2/11 (domingo)
- 8h - Comunidade São Luiz, no 3º distrito
- 9h - Cemitério Municipal de Farroupilha, Centro
- 15h - Comunidade São Paulo da Cruz, Nova Sardenha
- 18h30min – Igreja Matriz Sagrado Coração de Jesus
Paróquia Santa Cruz - Nova Milano
1º/11 (sábado)
- 15h – Comunidade Nossa Senhora Auxiliadora, Linha Boêmios
- 17h – Igreja Matriz de Nova Milano
- 17h - Comunidade Santo André Avelino, Linha Machadinho
2/11 (domingo)
- 8h30min – Igreja Matriz de Nova Milano
- 8h30min – Comunidade Nossa Senhora da Saúde, Linha Ely
- 10h – Comunidade São João Batista, Linha Machado
- 17h - Comunidade São Miguel
- 17h - Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio
Região Pastoral de Garibaldi
- Paróquia Nossa Senhora das Graças – Arcoverde, Carlos Barbosa
1º/11 (sábado)
- 16h - Comunidade São Rafael
- 17h30min - Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, Trípolí
- 19h - Comunidade Vila Rica
2/11 (domingo)
- 8h30min – Igreja Matriz Nossa Senhora das Graças de Arcoverde
- 10h – Comunidade São Miguel, Coblens
- 14h – Comunidade Nossa Senhora dos Navegantes, Arroio Canoas
- 14h – Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, 5 Baixo
- 15h – Comunidade São João da Cruz, 5 Alto
- 16h – Comunidade Santo Antônio, 15 da Boa Vista
Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus – Carlos Barbosa
1º/11 (sábado)
- 14h - Comunidade Imaculada Conceição, 7 de Castro
- 14h30min - Comunidade Santa Clara
- 16h - Comunidade Nossa Senhora do Rosário de Pompéia, Linha Muller
- 18h - Igreja Matriz Nossa Senhora Mãe de Deus
2/11 (domingo)
- 8h – Comunidade São Roque, Desvio Machado
- 9h e 16h – Cemitério Público Municipal
- 9h – Comunidade São José
- 10h30min – Comunidade Santo Isidoro, Linha 19
- 10h30min – Comunidade Nossa Senhora da Saúde, Torino
- 14h – Comunidade São Silvestre, Linha 12
- 16h – Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, Mundo Novo
Paróquia São Lourenço Mártir – Coronel Pilar
1º/11 (sábado)
- 14h – Comunidade Santa Tecla
- 14h – Comunidade Nossa Senhora Imaculada
- 15h – Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio
- 15h – Comunidade São José
- 16h - Comunidade de São Jorge
- 16h - Comunidade de São Bartolomeu
- 17h - Comunidade de Santo Antônio
- 18h - Comunidade de Nossa Senhora do Rosário de Pompéia
2/11 (domingo)
- 8h15min - Comunidade de Silveira Martins, Boa Vista do Sul
- 9h30min – Cemitério da Matriz São Lourenço Mártir, Coronel Pilar
- 10h – Comunidade São Luiz de Castro
- 14h30min - Comunidade de São Valentim
- 14h30min - Comunidade de São Silvestre, Boa Vista do Sul
- 15h30min - Comunidade de São Francisco Xavier, Boa Vista do Sul
Paróquia São Marcos - Marcorama
2/11 (domingo)
- 8h – Igreja Matriz São Marcos, Marcorama
Paróquia São Pedro - Garibaldi
31/10 (sexta-feira)
- 19h30min - Comunidade Nossa Senhora Caravaggio, Linha Vitória
1º/11 (sábado)
- 15h - Comunidade Santo Alexandre
- 15h - Comunidade Nossa Senhora Anunciação, Linha Anunciata
- 16h - Comunidade São José, Costa Real
- 16h - Comunidade Nossa Senhora das Graças, Linha Brasília
- 16h - Comunidade Santa Maria Goretti, Linha Paese
- 17h - Comunidade Santo Antônio, Linha Araripe
- 17h - Cemitério Público Municipal
- 18h - Comunidade Nossa Senhora Aparecida, bairro Cairú
- 18h30min - Comunidade São Gabriel
2/11 (domingo)
- 8h - Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, bairro Sebben
- 9h - Comunidade São Francisco
- 9h - Comunidade Santa Lúcia, Vila Rica
- 9h e 18h - Cemitério Público Municipal
- 10h - Comunidade São Miguel
- 10h30min - Comunidade São Jorge
- 10h30min - Comunidade São Luiz, Linha Araripe
- 14h30min - Comunidade São Roque Figueira de Mello
- 16h - Comunidade Santo Antônio de Castro
- 17h30min - Comunidade Nossa Senhora do Carmo, bairro Alfândega
- 17h30min - Comunidade São Roque, Borguetto
Paróquia São João Batista - Imigrante - Daltro Filho
1º/11 (sábado)
- 14h - Comunidade Nossa Senhora do Carmo
- 16h - Comunidade Assunção
- 18h - Comunidade São Cristóvão
- 19h - Missa na Igreja Matriz, logo após apresentação dos Santos pelos catequizandos do Crisma
2/11 (domingo)
- 9h - Igreja Matriz São João Batista e, após, benção no cemitério
- 9h - Comunidade Santo Antônio
- 10h15min - Comunidade Tiradentes
- 15h - Comunidade Linha São Paulo
Vicariato de Nova Prata
Paróquia Santo Antônio – Nova Prata
1º/11 (sábado)
- 9h30min - Comunidade Nossa Senhora do Rosário, Terra Gorda
- 15h - Comunidade Santo Antão, Campestre
- 16h - Comunidade Santa Líbera, Herval
2/11 (domingo)
- 9h - Cemitério da Paróquia Santo Antônio do Maragata
- 10h15min - Comunidade Santa Catarina do Maragata
Paróquia São João Batista e Santuário Nossa Senhora Aparecida - Nova Prata
1º/11 (sábado)
- 8h – Comunidade São Belin
- 8h - Comunidade São Julião
- 9h15min - Comunidade Nossa Senhora de Caravaggio, Povoado Colla
- 9h15min - Comunidade Santo Isidoro
- 14h - Comunidade Santa Catarina, Linha Bento Gonçalves
- 15h - Comunidade Santos Três Mártires, Linha Bento Gonçalves
- 16h - Comunidade São Judas Tadeu, Retiro
- 17h15min - Comunidade São Caetano
- 18h - Igreja Matriz São João Batista
2/11 (domingo)
- 8h – Igreja Matriz São João Batista
- 8h - Comunidade São Luís, Linha Garibaldi
- 9h e 16h - Cemitério Municipal Placidina de Araújo
- 9h30min - Comunidade São Brás
- 14h - Comunidade Nossa Senhora da Saúde
- 14h - Comunidade Nossa Senhora de Lourdes
- 15h - Comunidade Santa Terezinha
- 15h - Comunidade Nossa Senhora do Carmo
- 16h - Comunidade São Roque
- 17h15min - Comunidade São Luiz, Finca Ferro
- 18h - Igreja Matriz São João Batista
Paróquia São Jorge – São Jorge
31/10 (sexta-feira)
- 20h - Comunidade de Santos Anjos
1º/11 (sábado)
- 14h15min - Comunidade São Marcos
- 15h30min - Comunidade de São Caetano
2/11 (domingo)
- 9h - Igreja Matriz São Jorge
- 10h30min - Comunidade São José
- 14h15min - Comunidade Sagrado Coração de Maria
- 15h30min - Comunidade Nossa Senhora do Horto
6/11(quinta-feira)
- 19h30min - Comunidade Nossa Senhora de Fátima
8/11 (sábado)
- 14h15min - Comunidade Santa Cruz
Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Protásio Alves
2/11 (domingo)
- 9h - Igreja Matriz Nossa Senhora do Rosário
- 10h30min - Comunidade São João
- 14h - Comunidade Santo Antônio
- 15h - Comunidade Nossa Senhora de Monte Bérico