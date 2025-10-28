Geral

A partir de 1º de novembro
Concorrência com atacadistas e mudanças de hábito: os motivos para o encerramento de seis feiras do agricultor em Caxias do Sul

Segundo a prefeitura, alterações buscam concentrar público e fortalecer pontos mais tradicionais. Estudos avaliam utilização para vendas de frutas e verduras de locais mais visíveis e com maior fluxo de pessoas

Pablo Ribeiro

