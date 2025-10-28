Concorrência com atacadistas e mudanças de hábito: os motivos para o encerramento de seis feiras do agricultor em Caxias do Sul

Feiras nos bairros Santa Fé, Século XX, Diamantino, Bela Vista, Vila Leon e São Victor Cohab deixarão de funcionar. Ulisses Castro / Agencia RBS

As feiras do agricultor de Caxias do Sul passam por um processo de reestruturação que vem sendo discutido há pelo menos dois anos, segundo a secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa). A partir do próximo sábado (1º de novembro), seis pontos deixarão de funcionar — nos bairros Santa Fé, Século XX, Diamantino, Bela Vista, Vila Leon e São Victor Cohab — por causa do baixo movimento de público e da dificuldade de manter a participação dos feirantes. A decisão, segundo a Smapa, foi tomada em conjunto com a Associação dos Feirantes de Caxias do Sul (Assofei) e com os próprios produtores.

O titular da pasta, Rudimar Menegotto, explica que a medida faz parte de uma reestruturação mais ampla das feiras e tem relação direta com a falta de mão de obra no campo e a mudança no comportamento dos consumidores.

— Essa reestruturação está no planejamento estratégico do município. Hoje temos dificuldade de encontrar produtores dispostos a participar das feiras. As famílias estão menores, há falta de sucessão nas propriedades e escassez de mão de obra. Desde 2021 tivemos apenas 14 novos produtores cadastrados para participarem das feiras e, desses, apenas nove estão ativos. É pouco — observa Menegotto.

Segundo o secretário, algumas feiras vinham funcionando com apenas um ou dois feirantes e praticamente sem público. Ele cita o exemplo do bairro Santa Fé, onde a ação operava uma vez por semana e já não despertava interesse nem dos produtores. No Século XX, a realização havia passado a ser quinzenal pela falta de participantes.

Com as mudanças, a Feira da Maesa, realizada aos sábados, ganhará uma hora a mais de funcionamento, das 6h às 11h. O objetivo é aproveitar o bom movimento do fim de semana e concentrar produtores e consumidores em um ponto de maior visibilidade.

— A Feira da Maesa é uma das maiores da cidade, e a ampliação do horário vem justamente porque há demanda. Queremos feiras mais concentradas, com mais público e diversidade de produtos — afirma o secretário.

Impacto dos atacadistas

Menegotto reconhece que o avanço das grandes redes de atacado e supermercados influenciou no movimento nas feiras.

— O crescimento dos grandes atacados acabou impactando, porque vendem em grande escala. Mas não é só isso. Depois da pandemia, também percebemos uma mudança de comportamento. As pessoas alteraram sua rotina de consumo — avalia.

O secretário destaca, porém, que o público das feiras ainda valoriza o contato direto com o produtor e os produtos frescos, colhidos e entregues no mesmo dia:

— A feira tem o diferencial do produto local e da relação entre produtor e consumidor. É um tipo de experiência que o mercado não oferece.

Desafio agora é atrair o público mais jovem, segundo o presidente da Assofei. Ulisses Castro / Agencia RBS

O presidente da Associação dos Feirantes de Caxias do Sul (Assofei), Roque Menegol, produtor de ovos na 6ª Légua, confirma que o encerramento das seis feiras foi discutido e aprovado pelos próprios participantes.

— Fizemos levantamento em campo e vimos que, em alguns bairros, as vendas estavam muito baixas, com pouco público. Manter essas feiras se tornava inviável. Então, decidimos encerrar as menores e concentrar esforços — explica Menegol.

Ele afirma que o baixo movimento é perceptível há anos e que a concorrência com grandes mercados é "muito desleal".

— Eles vendem mercadoria a um preço que a gente não consegue produzir. Um pé de alface a R$ 1, por exemplo, não cobre nem o custo da muda. Mas, mesmo assim, as feiras têm o seu público fiel. Muita gente vai lá não só para comprar, mas para conversar. É uma relação de confiança que não tem como acabar — destaca o presidente da Assofei.

Para Menegol, o desafio agora é atrair o público mais jovem, tanto entre consumidores quanto entre produtores.

Prefeitura avalia novos espaços

A Smapa estuda novos espaços que possam abrigar feiras mais estruturadas e com maior movimento. Segundo Rudimar Menegotto, a ideia é concentrar atividades em locais estratégicos e com boa circulação de pessoas.

— Avaliamos locais como o Parque dos Macaquinhos, próximo à prefeitura, e os pavilhões da Festa da Uva, onde há grande circulação de pessoas nos fins de semana. Mas ainda é um estudo, porque primeiro precisamos garantir feirantes para ocupar esses espaços — explica.

Outro ponto que é analisado é a EPI do Imigrante, onde recentemente foi aberta uma Feira Ponto de Safra com boa aceitação. Segundo o secretário, o local vem atraindo um público que não costumava frequentar outras feiras, especialmente os mais jovens, que circulam pela região ao final do expediente.

Ele reforça que a prioridade da secretaria é concentrar feiras maiores e mais diversas, capazes de oferecer melhor experiência tanto para os agricultores quanto para os consumidores.

— Queremos feiras que se sustentem, com variedade de produtos e visibilidade. O formato precisa acompanhar as transformações da cidade e do público — conclui o secretário.

Atualmente, Caxias do Sul conta com 138 feirantes cadastrados em 28 pontos de feira.

Onde e quando ocorrem

Terça-feira

Bairro Gauchinha

Horário: das 6h às 9h

Endereço: Rua Montenegro

Bairro Panazzolo

Horário: das 6h às 9h

Endereço: Rua Dante Pelizzari

Bairro Arcobaleno

Horário: das 9h15min às 10h30min

Endereço: Rua Flamingo

Bairro Boa Vista

Horário: das 9h15min às 10h30min

Endereço: Rua Silveira Martins

Bairro Galópolis

Horário: das 14h às 17h

Endereço: Rua Hércules Galló

Bairro Petrópolis

Horário: das 15h às 18h

Endereço: Rua Ângelo Corso

Bairro São Pelegrino

Horário: das 15h às 18h

Endereço: Praça das Feiras

Lot. Jardim Sta. Lúcia

Horário: das 15h às 18h

Endereço: Rua Benedito Venturini

Quarta-feira

Bairro Santa Catarina

Horário: das 6h às 9h

Endereço: Rua Euzébio Beltrão de Queiroz

Bairro São José

Horário: das 6h às 9h

Endereço: Rua Governador Roberto Silveira

Bairro Parque Oásis

Horário: das 6h às 11h

Endereço: Rua Luiz Bertelli

Bairro Cohab

Horário: das 9h15min às 10h30min

Endereço: Rua Modesto dos Santos

Bairro Ana Rech

Horário: das 16h às 18h

Endereço: Av. Orestes Albé

Bairro São Cristóvão

Horário: das 16h às 18h

Endereço: Rua Dep. Nadir Rossetti

Bairro Vinhedos

Horário: das 16h às 18h

Endereço: Rua Honeyde Bertussi

Quinta-feira

Bairro Cinquentenário

Horário: das 6h às 9h

Endereço: Rua Profª. Maria D. Pinto

Bairro Desvio Rizzo

Horário: das 9h15min às 10h30min

Endereço: Rua Pedro Poloni

Bairro São Ciro

Horário: das 16h às 18h

Endereço: Rua Odila Clara Pedrotti Fabro

Bairro Serrano

Horário: das 16h às 18h

Endereço: Rua Armindo Rech

Sexta-feira

Bairro Centro (EC Juventude)

Horário: das 6h às 9h

Endereço: Rua Hércules Galló

Bairro Sagrada Família

Horário: das 6h às 9h

Endereço: Rua Julia Gomes

Bairro Pioneiro

Horário: das 9h15min às 10h30min

Endereço: Rua Pedro Berti

Bairro Fátima - Alto

Horário: das 9h15min às 10h30min

Endereço: Rua Dr. Cezare Ardizioni

Bairro Cruzeiro

Horário: das 15h às 18h

Endereço: Rua Camaleão

Bairro Madureira

Horário: das 15h às 18h

Endereço: Rua Virgilio Ramos

Bairro Santa Corona

Horário: das 16h às 18h

Endereço: Rua Cabo Machado Severo

Sábado

Bairro Lourdes (Maesa)

Horário: das 6h às 10h

Endereço: Rua Plácido de Castro

Bairro Planalto I