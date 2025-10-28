Concorrência com atacadistas e mudanças de hábito: os motivos para o encerramento de seis feiras do agricultor em Caxias do Sul

As feiras do agricultor de Caxias do Sul passam por um processo de reestruturação que vem sendo discutido há pelo menos dois anos, segundo a secretaria Municipal da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Smapa). A partir do próximo sábado (1º de novembro), seis pontos deixarão de funcionar — nos bairros Santa Fé, Século XX, Diamantino, Bela Vista, Vila Leon e São Victor Cohab — por causa do baixo movimento de público e da dificuldade de manter a participação dos feirantes. A decisão, segundo a Smapa, foi tomada em conjunto com a Associação dos Feirantes de Caxias do Sul (Assofei) e com os próprios produtores.
O titular da pasta, Rudimar Menegotto, explica que a medida faz parte de uma reestruturação mais ampla das feiras e tem relação direta com a falta de mão de obra no campo e a mudança no comportamento dos consumidores.
— Essa reestruturação está no planejamento estratégico do município. Hoje temos dificuldade de encontrar produtores dispostos a participar das feiras. As famílias estão menores, há falta de sucessão nas propriedades e escassez de mão de obra. Desde 2021 tivemos apenas 14 novos produtores cadastrados para participarem das feiras e, desses, apenas nove estão ativos. É pouco — observa Menegotto.
Segundo o secretário, algumas feiras vinham funcionando com apenas um ou dois feirantes e praticamente sem público. Ele cita o exemplo do bairro Santa Fé, onde a ação operava uma vez por semana e já não despertava interesse nem dos produtores. No Século XX, a realização havia passado a ser quinzenal pela falta de participantes.
Com as mudanças, a Feira da Maesa, realizada aos sábados, ganhará uma hora a mais de funcionamento, das 6h às 11h. O objetivo é aproveitar o bom movimento do fim de semana e concentrar produtores e consumidores em um ponto de maior visibilidade.
— A Feira da Maesa é uma das maiores da cidade, e a ampliação do horário vem justamente porque há demanda. Queremos feiras mais concentradas, com mais público e diversidade de produtos — afirma o secretário.
Impacto dos atacadistas
Menegotto reconhece que o avanço das grandes redes de atacado e supermercados influenciou no movimento nas feiras.
— O crescimento dos grandes atacados acabou impactando, porque vendem em grande escala. Mas não é só isso. Depois da pandemia, também percebemos uma mudança de comportamento. As pessoas alteraram sua rotina de consumo — avalia.
O secretário destaca, porém, que o público das feiras ainda valoriza o contato direto com o produtor e os produtos frescos, colhidos e entregues no mesmo dia:
— A feira tem o diferencial do produto local e da relação entre produtor e consumidor. É um tipo de experiência que o mercado não oferece.
O presidente da Associação dos Feirantes de Caxias do Sul (Assofei), Roque Menegol, produtor de ovos na 6ª Légua, confirma que o encerramento das seis feiras foi discutido e aprovado pelos próprios participantes.
— Fizemos levantamento em campo e vimos que, em alguns bairros, as vendas estavam muito baixas, com pouco público. Manter essas feiras se tornava inviável. Então, decidimos encerrar as menores e concentrar esforços — explica Menegol.
Ele afirma que o baixo movimento é perceptível há anos e que a concorrência com grandes mercados é "muito desleal".
— Eles vendem mercadoria a um preço que a gente não consegue produzir. Um pé de alface a R$ 1, por exemplo, não cobre nem o custo da muda. Mas, mesmo assim, as feiras têm o seu público fiel. Muita gente vai lá não só para comprar, mas para conversar. É uma relação de confiança que não tem como acabar — destaca o presidente da Assofei.
Para Menegol, o desafio agora é atrair o público mais jovem, tanto entre consumidores quanto entre produtores.
Prefeitura avalia novos espaços
A Smapa estuda novos espaços que possam abrigar feiras mais estruturadas e com maior movimento. Segundo Rudimar Menegotto, a ideia é concentrar atividades em locais estratégicos e com boa circulação de pessoas.
— Avaliamos locais como o Parque dos Macaquinhos, próximo à prefeitura, e os pavilhões da Festa da Uva, onde há grande circulação de pessoas nos fins de semana. Mas ainda é um estudo, porque primeiro precisamos garantir feirantes para ocupar esses espaços — explica.
Outro ponto que é analisado é a EPI do Imigrante, onde recentemente foi aberta uma Feira Ponto de Safra com boa aceitação. Segundo o secretário, o local vem atraindo um público que não costumava frequentar outras feiras, especialmente os mais jovens, que circulam pela região ao final do expediente.
Ele reforça que a prioridade da secretaria é concentrar feiras maiores e mais diversas, capazes de oferecer melhor experiência tanto para os agricultores quanto para os consumidores.
— Queremos feiras que se sustentem, com variedade de produtos e visibilidade. O formato precisa acompanhar as transformações da cidade e do público — conclui o secretário.
Atualmente, Caxias do Sul conta com 138 feirantes cadastrados em 28 pontos de feira.
Onde e quando ocorrem
Terça-feira
Bairro Gauchinha
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Montenegro
Bairro Panazzolo
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Dante Pelizzari
Bairro Arcobaleno
- Horário: das 9h15min às 10h30min
- Endereço: Rua Flamingo
Bairro Boa Vista
- Horário: das 9h15min às 10h30min
- Endereço: Rua Silveira Martins
Bairro Galópolis
- Horário: das 14h às 17h
- Endereço: Rua Hércules Galló
Bairro Petrópolis
- Horário: das 15h às 18h
- Endereço: Rua Ângelo Corso
Bairro São Pelegrino
- Horário: das 15h às 18h
- Endereço: Praça das Feiras
Lot. Jardim Sta. Lúcia
- Horário: das 15h às 18h
- Endereço: Rua Benedito Venturini
Quarta-feira
Bairro Santa Catarina
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Euzébio Beltrão de Queiroz
Bairro São José
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Governador Roberto Silveira
Bairro Parque Oásis
- Horário: das 6h às 11h
- Endereço: Rua Luiz Bertelli
Bairro Cohab
- Horário: das 9h15min às 10h30min
- Endereço: Rua Modesto dos Santos
Bairro Ana Rech
- Horário: das 16h às 18h
- Endereço: Av. Orestes Albé
Bairro São Cristóvão
- Horário: das 16h às 18h
- Endereço: Rua Dep. Nadir Rossetti
Bairro Vinhedos
- Horário: das 16h às 18h
- Endereço: Rua Honeyde Bertussi
Quinta-feira
Bairro Cinquentenário
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Profª. Maria D. Pinto
Bairro Desvio Rizzo
- Horário: das 9h15min às 10h30min
- Endereço: Rua Pedro Poloni
Bairro São Ciro
- Horário: das 16h às 18h
- Endereço: Rua Odila Clara Pedrotti Fabro
Bairro Serrano
- Horário: das 16h às 18h
- Endereço: Rua Armindo Rech
Sexta-feira
Bairro Centro (EC Juventude)
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Hércules Galló
Bairro Sagrada Família
- Horário: das 6h às 9h
- Endereço: Rua Julia Gomes
Bairro Pioneiro
- Horário: das 9h15min às 10h30min
- Endereço: Rua Pedro Berti
Bairro Fátima - Alto
- Horário: das 9h15min às 10h30min
- Endereço: Rua Dr. Cezare Ardizioni
Bairro Cruzeiro
- Horário: das 15h às 18h
- Endereço: Rua Camaleão
Bairro Madureira
- Horário: das 15h às 18h
- Endereço: Rua Virgilio Ramos
Bairro Santa Corona
- Horário: das 16h às 18h
- Endereço: Rua Cabo Machado Severo
Sábado
Bairro Lourdes (Maesa)
- Horário: das 6h às 10h
- Endereço: Rua Plácido de Castro
Bairro Planalto I
- Horário: das 10h15min às 11h15min
- Endereço: Rua Francisca Xavier Cabrini.