Comunidade reproduz painel de Aldo Locattelli no salão comunitário da 2ª Légua, em Caxias do Sul

Painel tem 20 metros de comprimento e foi instalado no salão da comunidade de São Valentin da 2ª Légua. Ulisses Castro / Agencia RBS

Conhecida localmente pela presença no teto da Igreja de São Pelegrino e no Centro Administrativo de Caxias do Sul, a obra do pintor italiano Aldo Locatelli agora está reproduzida também no salão da comunidade de São Valentin da 2ª Légua, no interior do município.

Por iniciativa da direção da comunidade e em alusão aos 150 anos da imigração italiana no Rio Grande do Sul, um painel com mais de 20 metros de comprimento e quase dois metros de altura foi instalado em uma das paredes. Nele consta reproduzida a obra “Do Itálico Berço à nova Pátria Brasileira”, a mesma que está pintada na prefeitura de Caxias.

Foi com música, teatro organizado pelos próprios moradores e muita gastronomia que a comunidade de São Valentin da 2ª Légua inaugurou a reprodução que agora adorna o salão e relembra a saga do imigrante italiano.

Na Noite Italiana desse ano, cerca de 600 pessoas puderam conferir, no último sábado (4) duas peças teatrais encenadas por moradores locais.

Na peça “Nave Dei Sogni” um barco cenográfico foi construído para representar a saída dos imigrantes no Porto de Gênova e a travessia realizada. Já em “L’arte del Amore”, o público pôde se divertir com as trapalhadas amorosas dos personagens Bepin, Mariana e Rosina.

A confecção e instalação da reprodução da obra foi patrocinada pelo Banco Sicredi e pela Vinícola Petronius.

Obra de Aldo Locatelli retrata os primeiros anos da imigração italiana ao Rio Grande do Sul. Ulisses Castro / Agencia RBS

Quem foi Aldo Locatelli

Aldo Daniele Locatelli nasceu em 18 de agosto de 1915 em Villa d'Almè, na Lombardia, Itália. Pintor renascentista foi indicado em 1948 por Dom Ângelo Roncalli, que viria a se tornar o Papa João XXIII, para a decorar a Catedral São Francisco de Paula, em Pelotas.

Locatelli chegou ao Brasil com a intenção de concluir o trabalho e retornar à terra natal, mas em Pelotas teve seus dois filhos, Roberto (1950) e Cristiana (1952). Foi na mesma época que o padre Eugênio Giordani o contratou para pintar aquela que seria a sua obra mais emblemática: a decoração da Igreja São Pelegrino, em Caxias do Sul.