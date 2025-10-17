Geral

Jornada latina
Como quatro amigos da Serra atravessaram o RS e viajaram por Argentina, Chile e Uruguai com um Ford Del Rey 1989

Empresários de Nova Prata cumpriram, em oito dias, a missão de conhecer a estrada de Los Caracoles, no Chile, rodando mais de 5,5 mil quilômetros com carro clássico

Luca Roth

