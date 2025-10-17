Como quatro amigos da Serra atravessaram o RS e viajaram por Argentina, Chile e Uruguai com um Ford Del Rey 1989

Diego Rosignol (E), Bruno Sangali, Deivi Rosignol e Tobias Marchioro. Diego Rosignol / Acervo Pessoal

Quatro amigos, um Ford Del Rey 1989 e um sonho: conhecer a estrada sinuosa e as paisagens montanhosas de Los Caracoles, na Cordilheira dos Andes — um dos destinos mais buscados da América Latina. Os empresários Deivi e Diego Rosignol, Bruno Sangali e Tobias Marchioro cumpriram a missão em oito dias com o possante do século passado.

O saldo foi de 5,5 mil quilômetros rodados, contabiliza Diego. É que o quarteto é de Nova Prata, na Serra, de onde eles partiram para a empreitada, realizada em agosto.

A inspiração para a viagem internacional, que incluiu atravessar o RS e passar por Argentina, Chile e Uruguai, surgiu com um passeio de carro para Bonito, no Mato Grosso do Sul, em 2023. A ocasião foi o aperitivo para o que viria dois anos depois.

Somente de Nova Prata a São Borja, na ida, foram 1,2 mil quilômetros. Diego conta que, durante a jornada, o Del Rey rodou por Córdoba e Mendoza, na Argentina, até entrar no Chile, desbravando as belezas e perigos da Estrada de Los Caracoles (Ruta 60). O trecho abrange dezenas de curvas — com pontos em zigue-zague — por pista simples. A rodovia fica entre a cidade chilena de Valparaíso e a fronteira da Argentina, após cruzar o Túnel Internacional Cristo Redentor. Por estar disposta em um monte, a estrada desce 700m em cerca de 4km.

Em uma página no Instagram, @4amigose1delrey, eles registram um pouco da viagem.

— Nos dividimos na direção para ninguém cansar, porque a quilometragem média foi de 600 a 700 quilômetros. O roteiro que planejamos era voltar pelo mesmo caminho, só que como tinha previsão de nevasca no dia seguinte, a serra de Caracoles foi fechada. É preciso esperar dois a três dias para abrir de novo ou voltar pelo Deserto do Atacama para chegar no Rio Grande do Sul. Então mudamos o roteiro para Buenos Aires, o que aumentou a quilometragem — revela Diego.

Los Caracoles quando é coberta pela neve. Rafael Lins / stock.adobe.com

Além da capital argentina, os amigos viajaram de balsa, atravessando o Rio da Prata, até o Uruguai, e retornaram ao Brasil pela fronteira, por meio de Rivera. O gasto médio com toda a jornada foi de R$ 12 mil, valor que o quarteto juntou em um "cofrinho", com contribuições mensais de cada um.

— A experiência foi sensacional. A ideia é fazer a cada ano, ano e meio, uma viagem. Estamos pesquisando o próximo destino, pode ser a Colômbia. Mas ainda não está definido — vislumbra.

Os segredos para o carro aguentar a aventura

Uma dúvida que pode surgir em quem conhece essa história é quais são os segredos para um carro fabricado há quase 40 anos aguentar uma viagem tão complexa, por diferentes climas e estradas, transportando quatro pessoas.

A primeira mudança, segundo Diego, foi adaptar o Del Rey de álcool para gasolina. O motivo é que nos outros países eles não encontrariam o combustível original do modelo.

A dica fundamental para quem já está pensando em pegar sua relíquia sobre rodas e sair por aí é, basicamente, fazer uma revisão completa. Inclusive, Deivi e Tobias possuem experiência com manutenção de veículos, o que garantiu segurança ao passeio.

— O carro foi todo revisado. Levamos peças para caso superaquecesse algo, mas foi 100%. Tudo o que pudesse dar problema foi trocado antes — comenta Diego.

Ainda assim, em um certo ponto, no interior da Argentina, os amigos tiveram um problema com o tanque de combustível, que foi possível resolver sem dores de cabeça, em uma parada num posto de gasolina:

— Trancou o respiro do tanque do combustível no porta-malas, foi a única situação adversa. Isso deu pressão no tanque, e furou o tanque. Notamos por causa do cheiro forte. Acabamos consertando com um remendo de pneu, na fissura que abriu no tanque de lata.