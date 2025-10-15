Com recursos do SUS Gaúcho, Caxias do Sul investirá em consultas odontológicas e de ortopedia

A UPA Central deve receber R$ 50 mil para investimentos em consultas. Porthus Junior / Agencia RBS

Através do programa estadual SUS Gaúcho, Caxias do Sul será beneficiada com R$ 190 mil para investimentos em consultas e procedimentos em ortopedia. Os valores já estão disponíveis e pacientes que aguardam atendimento devem ser chamados em breve.

De acordo com a portaria do programa, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Zona Norte receberá R$ 140 mil, enquanto a UPA Central ganhará somente R$ 50 mil, por não ter a habilitação necessária com o Ministério da Saúde, problema que o novo secretário da Saúde, Rafael Bueno, prometeu priorizar.

Segundo Bueno, os valores serão utilizados para reforços, como consultas odontológicas, além de atendimentos de casos de traumatologia ortopédica de urgência e emergência na UPA Zona Norte, previstos para iniciarem em 1º de novembro.

— Fechamos nesta quarta-feira esses atendimentos de traumatologia com o Ideas (empresa responsável pela operação das UPAs) e serão de segunda a segunda, com previsão de início para 1º de novembro — revelou Bueno.

Além disso, o programa beneficiou o município com mais 60 atendimentos em ortopedia, na subespecialidade de joelho. O acordo, oficializado no dia 2 de outubro, integra o esforço estadual para reduzir a demanda reprimida e as filas de espera na especialidade.

Conforme Bueno, serão 20 pacientes por mês, até dezembro, que devem ser atendidos no Pompéia Ecossistema de Saúde. Hoje, 3,5 mil pacientes da região estão na fila de espera para os serviços da especialidade.

A diretora do Departamento de Avaliação, Controle, Regulação e Auditoria (Dacra), Marguit Meneguzzi, também relatou que a ampliação se soma aos procedimentos já firmados com o hospital.

— Trata-se de mais uma estratégia de aumento de oferta de serviços. Ele acrescenta atendimentos aos contratos já firmados com os hospitais, no caso a parceria com o Pompéia, diminuindo assim o tempo e ajudando a resolver a nossa lista de espera — comentou.

Mutirão de cirurgias em ação

O novo secretário de Saúde também garantiu mais de 1,5 mil cirurgias para a cidade. Os procedimentos envolvem diversas categorias, incluindo cardiologia, cirurgia geral e ortopedia. As ações serão custeadas por emendas parlamentares e aportes da prefeitura.

Bueno ainda salientou que Caxias do Sul seguirá como referência aos 48 municípios da Serra, mas que essas novas cirurgias são para priorizar os moradores da cidade.