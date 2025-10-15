Geral

Com recursos do SUS Gaúcho, Caxias do Sul investirá em consultas odontológicas e de ortopedia

No total, R$ 190 mil serão enviados pelo governo estadual para os atendimentos nas UPAs Zona Norte e Central. Além disso, há garantia de 60 consultas e cirurgias extras na especialidade de ortopedia para moradores da região 

Renata Oliveira Silva

