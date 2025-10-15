Geral

35ª edição
Notícia

Com projeto arquitetônico redesenhado, venda de espaços para a Festa da Uva de Caxias é aberta

Objetivo é priorizar acessibilidade, conforto e valorização dos expositores. Expectativa da Comissão Comunitária é de arrecadar R$ 2,5 milhões com a comercialização

Marcos Cardoso

