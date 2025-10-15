Com projeto arquitetônico redesenhado, venda de espaços para a Festa da Uva de Caxias é aberta

O desenho da área foi feito pelo arquiteto Geraldo Lewis Marcos Cardoso / agência RBS

Está aberta a venda de espaços para 35ª Festa da Uva de Caxias do Sul. O evento, que ocorre de 19 de fevereiro a 8 de março de 2026, espera reunir 400 expositores da indústria, comércio e serviços. Em uma coletiva de imprensa na manhã desta quarta-feira (15), a Comissão Comunitária apresentou as novidades para próxima edição, em especial, um novo layout dos Pavilhões.

O desenho da área foi feito pelo arquiteto Geraldo Lewis, que tem experiência de mais de 30 anos com a montagem da Mercopar, que também ocorre nos Pavilhões. O projeto arquitetônico tem como pontos principais a acessibilidade, o bem-estar, a modernidade além das tradições e valores culturais da região.

Segundo Lewis, logo na entrada, um grande pórtico já dará a cara da Festa da Uva — também haverá um ponto de encontro, de onde sairão visitas guiadas, as bilheterias e a distribuição das uvas. O projeto prevê setorização funcional dos espaços, que terão áreas temáticas com portais que identificam cada segmento e espaços internos de ativação e exposição de novidades.

Na entrada do Centro de Eventos haverá painéis contando a história de 95 anos do evento a exposição de uvas, patrocinadores, entidades governamentais, inovação, indústria e serviços com estandes próprios.

O Pavilhão 1 englobará a agroindústria, agricultura familiar, um espaço de moda (com o nome Tendenza) e um espaço para alimentação no estilo gourmet, com vinícolas e gastronomia. Ainda, terá brinquedos infláveis para as crianças.

A praça de alimentação principal, por sua vez, retornará ao Pavilhão 2, espaço que ainda contará com a Vila dos Distritos, expositores de artesanato, Feira Multissetorial e Museu do Videogame.

Além disso, o bem-estar será um dos focos. Com isso, mais de 50 áreas de descanso e convivência foram planejadas para integrar visitantes e expositores. Conforme Lewis, nas edições anteriores, da entrada até a saída, as pessoas caminhavam 2,7 quilômetros; para 2026, o percurso reduzirá para 1,7 quilômetro. Também haverá um alargamento das ruas dos pavilhões:

— É para evitar aquele efeito manada. É muito chato você chegar em uma feira e ser levado pela multidão. As pessoas vão andar mais livremente pelos corredores, vão ter mais espaço, vão ter opção de parar, entrar nos espaços de interesse, diferente das feiras tradicionais, com os corredores estreitos — explica Lewis.

Outra novidade é que a tradicional distribuição de uvas também acontecerá no Palácio das Uvas, além da entrada.

O metro quadrado será comercializado a partir de R$ 650, podendo chegar a R$ 850, dependendo da localização do estande. Já os espaços com montagem inclusa variam de R$ 650 a R$ 2.400 o m², conforme o tipo de estrutura e localização. A expectativa da Comissão é arrecadar R$ 2,5 milhões com a comercialização dos espaços.

— Acreditamos que Festa estará bem povoada de expositores, mas o mais importante é que tenhamos os produtos que não podem faltar: a moda, os calçados, os móveis, as pessoas têm uma expectativa e temos que entregar. Hoje eu diria que 30% dos R$ 2,5 milhões já temos vendido, mas ainda tem muito trabalho — detalha Carla Pezzi, diretora-executiva da Comissão Comunitária.

Os expositores que participaram da Festa da Uva 2024 ou da Festa das Colheitas 2025 terão 5% de desconto. Também haverá condição especial para pagamento à vista. As compras poderão ser parceladas em até quatro vezes, no boleto bancário ou cartão de crédito, com a última parcela até 10 de fevereiro de 2026.

Os valores dos ingressos

Conforme Carla Pezzi, diretora-executiva da Comissão Comunitária, os ingresso custarão R$ 30 e R$ 15 (meia-entrada). Além disso, haverão quatro dias de entrada gratuita, nas duas segundas e terças-feiras.