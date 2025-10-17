Com mais de mil toneladas de resíduos seletivos arrecadados neste ano, Troca Solidária ocorre neste sábado em Caxias

Programa ocorre sempre aos sábados de forma itinerante. Codeca / Divulgação

Neste sábado (18), a partir das 8h, ocorre mais uma edição do Troca Solidária, programa da Codeca, em Caxias do Sul. Serão atendidos 12 bairros e loteamentos: Aeroporto, Centenário, Belo Horizonte, Planalto, São Vicente, Primeiro de Maio, Kayser, Campos da Serra, Vitória, Paraíso Cristal, Portinari e Conquista (veja quais ruas abaixo).

Na ação, a cada quatro quilos de resíduos seletivos separados, o morador recebe um quilo de hortifrutigranjeiros em troca. O limite é de 15 quilos de alimentos por família.

O programa ocorre sempre aos sábados de forma itinerante, e não é cancelado mesmo em caso de chuva. Até aqui, neste ano, foram arrecadados 1.011.195 quilos de materiais reutilizáveis. Mais de 33 mil famílias receberam 253,4 mil quilos de hortifrutigranjeiros, que são cultivados por produtores locais.

O desempenho de 2025 já supera o de todo o ano passado, quando foram recolhidos 1.003.621 quilos de resíduos seletivos e distribuídos 251,5 mil quilos de alimentos.

Cronograma deste sábado

8h às 9h – Asa do Aeroporto: Rua Ernesto Pizzamiglio, esquina Rua das Jabuticabas.

8h às 9h – Centenário: Rua Hipólito José da Costa, esquina Avenida Dr. Mário Lopes.

8h às 9h – Belo Horizonte: Rua dos Caminhoneiros (EMEF Tancredo Neves).

10h às 11h – Planalto: Rua Natal Idalino Fadanelli (ao lado da quadra de areia).

10h às 11h – São Vicente: Rua Assis Brasil (UBS).

10h às 11h – Primeiro de Maio: Rua Giácomo Capeletti (Centro Comunitário).

14h às 15h – Kayser: Avenida Rio Branco, esquina Rua Vergínio Tonietto.

14h às 15h – Campos da Serra: Rua Marieli Cardoso de Oliveira (UBS).

14h às 15h – Vitória: Rua Carlos Molon (área verde).

16h às 17h – Paraíso Cristal: Rua A, próximo à Rua Carlos Debastiani.

16h às 17h – Portinari: Rua São Matheus, próximo à pedreira.