Geral

Demonstração de fé
Notícia

Com louvores e homenagens, Dia do Evangélico Caxiense é celebrado nesta sexta-feira em evento gratuito

Organização é da Associação de Ministros e Ministérios Evangélicos e ocorre no auditório do Grau Técnico. São esperadas cerca de 500 pessoas. No dia 8 de novembro, a Marcha para Jesus deve reunir até 10 mil pessoas

Marcos Cardoso

