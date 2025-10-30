Com louvores e homenagens, Dia do Evangélico Caxiense é celebrado nesta sexta-feira em evento gratuito

As duas primeiras edições ocorreram na Câmara de Vereadores. Franco Tonietto / Divulgação

O 31 de outubro é lembrado como o Dia do Evangélico Caxiense. A data também faz alusão à Reforma Protestante no Brasil e o Dia da Proclamação do Evangelho. Para marcar as celebrações, a Associação de Ministros e Ministérios Evangélicos de Caxias do Sul promove um evento gratuito nesta sexta-feira, no auditório do Grau Técnico, na Rua Marechal Floriano, 1.094, às 19h.

De acordo com o pastor Arno Quevedo, secretário da associação e organizador do Dia do Evangélico em Caxias, as celebrações contarão com louvor e apresentações. Será a terceira edição. As outras duas foram realizadas na Câmara de Vereadores.

Para a sexta, está confirmada a presença do pregador e deputado estadual Elizandro Sabino (PRD) e da cantora Aline Tavares. Além deles, haverá apresentações da Orquestra Arautos do Senhor, Coral de Adolescentes da Assembleia de Deus (Santa Fé), Banda Novo Reino e Coreografia Ágape.

— Será no estilo evangélico de culto, teremos muitos visitantes e eles vão ter essa experiência de como é um culto evangélico — explica o pastor.

Além disso, a Associação promove a entrega do Prêmio Evangélico MC Brasil. Serão homenageadas 31 igrejas e 32 personalidades da comunidade, não somente evangélicos, que auxiliam na construção e divulgação da religião em Caxias do Sul.

O auditório do Grau Técnico comporta cerca de 500 pessoas. Não é necessário fazer inscrição prévia, mas Quevedo afirma que é preciso chegar cedo para garantir um lugar.

— Representa a nossa união, nossa força, o nosso propósito enquanto cidadãos terrenos, que é incentivar ao máximo a contribuição para a paz, para a harmonia. Estamos incentivando os homenageados a trazerem suas famílias, porque a família para nós tem um valor inestimável, e convidar os amigos para que possamos ser um farol de esperança, amor e acolhimento — diz Quevedo.

Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) revelam que atualmente são 70 mil evangélicos no município. Segundo o bispo Edmilson Muchon, presidente do Conselho das Igrejas Evangélicas de Caxias do Sul, não há um número oficial de igrejas, mas a estimativa é entre 600 e 700.

A religião evangélica tem ao menos três grandes vertentes: a tradicional, surgida da Reforma Protestante no século 16; a pentecostal, surgida no início do século 20 com ênfase na experiência do batismo no Espírito Santo; e a neopentecostal, mais recente e que tem semelhanças com a pentecostal.

— O que diferencia muitas vezes é a liturgia tanto da pregação como da música. As tradicionais são bem sagras. As pentecostais têm uma ênfase mais forte. E as neopentecostais, que são as mais novas, têm um louvor diferente, uma música que atrai muito o jovem. E dentro dessas três categorias há diversas igrejas que têm outras diferenças, mas a base é essa — explica o bispo.

Marcha para Jesus em novembro

Em 8 de novembro será realizada mais uma edição da Marcha para Jesus em Caxias do Sul. A caminhada, que sairá às 15h da Praça Dante Alighieri, percorrerá a Rua Os 18 do Forte até a Feijó Júnior, com encerramento na Praça das Feiras, no bairro São Pelegrino. Conforme o bispo Edmilson Muchon, a expectativa é de reunir até 10 mil pessoas:

— Somos 70 mil pessoas cristãs evangélicas em Caxias do Sul, e, quando olhamos para a cidade, não percebemos esse movimento, mas quando se faz esse evento, começa a mostrar para a comunidade caxiense que existe um povo que está fazendo um trabalho com crianças, com idosos, pessoas carentes, tem um trabalho nos bastidores que as pessoas não percebem. E a Marcha para Jesus traz luz a essas pessoas. Mostra nosso trabalho e mostra para Caxias o que o povo evangélico está fazendo e a dimensão que temos — conta o bispo.

Programação Dia do Evangélico

Sexta-feira, 31/10